Середні ціни на пальне в Україні у п’ятницю, 20 січня, знову знизилися.

Зокрема, бензин марки A-95+ скинув 24 копійки від учорашньої вартості, і сьогодні його реалізують на АЗС в середньому по 51,5 грн/л.

Популярний A-95 здешевшав на 28 копійок – до 50,15 грн/л.

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З усіх марок бензину відносну цінову стабільність зберігає лише А-92, який сьогодні коштує на 1 копійку дорожче (50,29 грн/л).

Літр дизельного пального змешевшав на 15 копійок – до 53,94 грн/л.

Вартість автогаз зменшилася на 30 копійок. Сьогодні його пропонують на автозаправках в середньому по 27,44 грн/л.

Якщо брати граничні ціни на АЗС, то найдешевший A-95 коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Мінімальна ціна на дизель – 51 грн/л, максимальна – 58 грн/л.

Ціни на автогаз коливаються у діапазоні від 24,85 до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia