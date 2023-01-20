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Бензин, дизель и автогаз в Украине продолжают дешеветь

20 января 2023, 09:58
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС в Україні
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо в Украине в пятницу, 20 января, снова снизились.

В частности, бензин марки A-95+ сбросил 24 копейки от вчерашней стоимости, и сегодня его реализуют на АЗС в среднем по 51,5 грн/л.

Популярный A-95 подешевел на 28 копеек — до 50,15 грн/л.

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Из всех марок бензина относительную ценовую стабильность сохраняет лишь А-92, который сегодня стоит на 1 копейку дороже (50,29 грн/л).

Литр дизельного топлива подешевел на 15 копеек — до 53,94 грн/л.

Стоимость автогаза уменьшилась на 30 копеек. Сегодня его предлагают на авитозаправках в среднем по 27,44 грн/л.

Ціни на бензин 20 січня

Ціни на бензин 20 січня

Фото: AutoRia

Если брать предельные цены на АЗС, то самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой — 53 грн/л.

Минимальная цена на дизель — 51 грн/л, максимальная — 58 грн/л.

Цены на автогаз колеблются в диапазоне от 24,85 до 37 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціна на газ
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