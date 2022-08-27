Середні ціни на пальне в Україні станом на 27 серпня майже не змінилися.

Так, вартість літру бензину категорії А-95+, як і минулої доби, коштує 51,99 грн.

Бензин категорії А-95 здорожчав на 2 копійки – до 49,83 грн/л, А-92 залишився на рівні 47,89 грн/л.

Зараз дивляться

Залишається стабільним й вартість дизельного пального на українських АЗС – 53,39 грн/л.

А ось автогаз сьогодні пропонують по 26,76 грн за літр, що на 8 копійок менше, ніж напередодні.

Найнижчу ціну за А-95 пропонують АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас, UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас, ZOG (49 грн/л).

Дизель можна придбати за 49,59-56,99 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, SOCAR).