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Бензин А-95 здорожчав, а автогаз здешешав: за скільки можна заправити авто в Україні

27 Серпня 2022, 12:58
Валентина Чорна редакторка стрічки
Бензин
Джерело: Depositphotos

Середні ціни на пальне в Україні станом на 27 серпня майже не змінилися.

Так, вартість літру бензину категорії А-95+, як і минулої доби, коштує 51,99 грн.

Бензин категорії А-95 здорожчав на 2 копійки – до 49,83 грн/л, А-92 залишився на рівні 47,89 грн/л.

Зараз дивляться

Залишається стабільним й вартість дизельного пального на українських АЗС – 53,39 грн/л.

А ось автогаз сьогодні пропонують по 26,76 грн за літр, що на 8 копійок менше, ніж напередодні.

ціни на АЗС в Україні 27 серпня

Найнижчу ціну за А-95 пропонують АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • Олас, UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас, ZOG (49 грн/л).

Дизель можна придбати за 49,59-56,99 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, SOCAR).

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Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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