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Бензин А-95 подорожал, а автогаз подешевел: за сколько можно заправить авто в Украине

27 августа 2022, 12:58
Валентина Чорна редактор ленты
Бензин
Источник: Depositphotos

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 27 августа почти не изменились.

Так, стоимость литра бензина категории А-95+, как и в прошедшие сутки, стоит 51,99 грн.

Бензин категории А-95 подорожал на 2 копейки – до 49,83 грн/л, А-92 остался на уровне 47,89 грн/л.

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Остается стабильным и стоимость дизельного горючего на украинских АЗС – 53,39 грн/л.

А вот автогаз сегодня предлагают по 26,76 грн за литр, что на 8 копеек меньше, чем накануне.

ціни на АЗС в Україні 27 серпня

Самую низкую цену за А-95 предлагают АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • Олас, UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнефть, Авиас, ZOG (49 грн/л).

Дизель можно приобрести за 49,59-56,99 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авиас, Укрнефть, БРСМ-Нефть, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, SOCAR).

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Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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