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Бензин А-95 здешевшав в середньому на 17 копійок, вартість дизеля не змінилася

16 Вересня 2022, 10:53
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин А-95 здешевшав в середньому на 17 копійок, вартість дизеля не змінилася
Джерело: Unsplash

Середні ціни на пальне на АЗС в Україні у п’ятницю, 16 вересня, дещо знизилися. Найбільше здешевшав бензин марки A-95, сьогодні він коштує 49,5 грн/л.

Літр преміального A-95+ пропонують у середньому по 50,53 грн/л. Ціна на нього за добу знизилася на 7 копійок.

Бензин А-92 здешевшав на 5 копійок – до 47,85 грн за літр.

Зараз дивляться

Ціна на дизельне пальне не змінилася. Воно, як і вчора, коштує 53,14 грн за літр.

Вартість автогазу, навпаки, зросла, але лише на 2 копійки – 25,96 грн/л.

Ціни на бензин

Ціни на бензин

Фото: AutoRia

На сьогодні в мережах АЗС мінімальна ціна на бензин А-95 – 45,2 грн/л, максимальна – майже 51 грн/л.

Літр найдешевшого дизеля коштує 49,6 грн, а найдорожчого – 57,24 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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