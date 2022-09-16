Средние цены на топливо на АЗС в Украине в пятницу, 16 сентября, несколько снизились. Больше всего подешевел бензин марки A-95, сегодня он стоит 49,5 грн/л.

Литр премиального A-95+ предлагает в среднем по 50,53 грн/л. Цена на него за сутки снизилась на 7 копеек.

Бензин А-92 подешевел на 5 копеек – до 47,85 грн за литр.

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Цена на дизельное топливо не изменилась. Оно, как и вчера, стоит 53,14 грн за литр.

Стоимость автогаза, напротив, выросла, но только на 2 копейки – 25,96 грн/л.

На сегодняшний день в сетях АЗС минимальная цена на бензин А-95 – 45,2 грн/л, максимальная – почти 51 грн/л.

Литр самого дешевого дизеля стоит 49,6 грн, а самого дорогого – 57,24 грн.

Источник: AutoRia