Станом на ранок вівторка 27 вересня, середні ціни на пальне в Україні змінилися, але не суттєво.

Після дводенної стабільності вартість бензину А-95+ знизилася на 2 копійки – до 50,17 грн/л.

Літр бензину А-95 вже третій день поспіль пропонують в середньому по 49,37 грн.

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Водночас А-92 здорожчав на 6 копійок. Сьогодні його реалізовують на автозаправках по 47,81 грн/л.

Ціна на дизельне пальне не змінилася – 53,05 грн/л, вартість автогазу зросла на 2 копійки – до 26,01 грн.

В мережах АЗС бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,2 грн/л, максимальна вартість – 51 грн/л.

Мінімальна ціна за літр дизельного пального – 49,59 грн, максимальна – майже 57 грн.

Джерело: AutoRia