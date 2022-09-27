Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Бензин А-95+ здешевшав, ціни на автогаз зросли: скільки коштує пальне на АЗС

27 Вересня 2022, 10:05
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин А-95+ здешевшав, ціни на автогаз зросли: скільки коштує пальне на АЗС
Джерело: Pixabay

Станом на ранок вівторка 27 вересня, середні ціни на пальне в Україні змінилися, але не суттєво.

Після дводенної стабільності вартість бензину А-95+ знизилася на 2 копійки – до 50,17 грн/л.

Літр бензину А-95 вже третій день поспіль пропонують в середньому по 49,37 грн.

Зараз дивляться

Водночас А-92 здорожчав на 6 копійок. Сьогодні його реалізовують на автозаправках по 47,81 грн/л.

Ціна на дизельне пальне не змінилася – 53,05 грн/л, вартість автогазу зросла на 2 копійки – до 26,01 грн.

Ціни на бензин 27.09.2022

Ціни на бензин 27.09.2022

Фото: AutoRia

В мережах АЗС бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,2 грн/л, максимальна вартість – 51 грн/л.

Мінімальна ціна за літр дизельного пального – 49,59 грн, максимальна – майже 57 грн.

Читайте також:
DaewooВ Україні все частіше купують автомобілі ВАЗ та ЗАЗ: у чому причина

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь