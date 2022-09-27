По состоянию на утро вторника, 27 сентября, средние цены на топливо в Украине изменились, но не существенно.

После двухдневной стабильности стоимость бензина А-95+ снизилась на 2 копейки – до 50,17 грн/л.

Литр бензина А-95 уже третий день предлагают в среднем по 49,37 грн.

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В то же время А-92 подорожал на 6 копеек. Сегодня его реализуют на автозаправках по 47,81 грн/л.

Цена на дизельное топливо не изменилась – 53,05 грн/л, стоимость автогаза выросла на 2 копейки – до 26,01 грн.

В сетях АЗС бензин А-95 предлагают не менее чем по 45,2 грн/л, максимальная стоимость – 51 грн/л.

Минимальная цена за литр дизельного топлива – 49,59 грн, максимальная – почти 57 грн.

Источник: AutoRia