Середні ціни на АЗС в Україні знову почали знижуватися. У вівторок, 17 січня, бензин марки A-95+ здешевшав на 43 копійки – до 51,54 грн/л.

Літр популярного A-95 скинув від учорашньої ціни 55 копійок, і сьогодні його пропонують на автозаправних станціях в середньому по 50,81 грн.

Водночас А-92 трохи здорожчав – 50,4 грн/л, додавши 1 копійку.

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Вартість дизельнього пальнього зменшилася на 40 копійок – до 54,32 грн.

Автогаз також здешевшав. Сьогодні його реалізують по 28,07 грн/л (мінус 16 копійок).

У мережах АЗС найдешевший A-95 коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Мінімальна ціна на дизель – 52 грн/л, максимальна – 58 грн/л.

Ціни на автогаз варіують у діапазоні від 25,25 до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia