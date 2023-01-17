Средние цены на АЗС в Украине снова начали снижаться. Во вторник, 17 января, бензин марки A-95+ подешевел на 43 копейки — до 51,54 грн/л.

Литр популярного A-95 сбросил от вчерашней цены 55 копеек, и сегодня его предлагают на автозаправочных станциях в среднем по 50,81 грн.

В то же время А-92 немного подорожал — 50,4 грн/л, прибавив 1 копейку.

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Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 40 копеек — до 54,32 грн.

Автогаз также подешевел. Сегодня его реализуют по 28,07 грн/л (минус 16 копеек).

В сетях АЗС самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой — 53 грн/л.

Минимальная цена на дизель — 52 грн/л, максимальная — 58 грн/л.

Цены на автогаз варьируют в диапазоне от 25,25 до 37 грн за литр.

Источник: AutoRia