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Які документи потрібні для виїзду за кордон на авто – список

16 Січня 2023, 09:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
водій, машина, авто
Джерело: Pexels

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, які документи потрібно мати водієві під час виїзду за кордон. Переліком вони поділилися у своєму Telegram-каналі.

Щоб перетнути кордон на власному авто, необхідно потрібно мати такі документи:

  • водійське посвідчення міжнародного зразка;
  • техпаспорт;
  • розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);
  • державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
  • міжнародну страховку Зелена картка.

Якщо ви за кермом не свого авто, додатково необхідно мати:

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  • довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
  • або тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.
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держкордон Документи
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