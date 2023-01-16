У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, які документи потрібно мати водієві під час виїзду за кордон. Переліком вони поділилися у своєму Telegram-каналі.
Щоб перетнути кордон на власному авто, необхідно потрібно мати такі документи:
- водійське посвідчення міжнародного зразка;
- техпаспорт;
- розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- міжнародну страховку Зелена картка.
Якщо ви за кермом не свого авто, додатково необхідно мати:
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- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.