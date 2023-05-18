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Бензин А-95 продовжує дешевшати, ціни на інше пальне стабілізувалися

18 Травня 2023, 09:22
Валентина Летяк редакторка стрічки
Заправка авто
Джерело: Unsplash

У четвер, 18 травня, середні ціни на більшість видів пального в Україні стабілізувалися.

Водночас вартість А-95 знизилася ще на 4 копійки, і сьогодні його реалізують на АЗС в середньому по 45,1 грн за літр.

А преміальний А-95+ скинув ще 2 копійки від учорашньої ціни – 47,63 грн/л.

Літр А-92 реалізують по 43,53 грн/л, як і напередодні.

Дизельне пальне та автогаз також зберігають стабільність – 43,72 грн та 21,75 грн/л відповідно.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 18 травня

Ціни на бензин 18 травня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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