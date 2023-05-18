В четверг, 18 мая, средние цены на большинство видов топлива в Украине стабилизировались.

В то же время стоимость А-95 снизилась еще на 4 копейки, и сегодня его реализуют на АЗС в среднем по 45,1 грн за литр.

А премиальный А-95+ сбросил еще 2 копейки от вчерашней цены — 47,63 грн/л.

Литр А-92 реализуют по 43,53 грн/л, как и накануне.

Дизельное топливо и автогаз также сохраняют стабильность — 43,72 грн и 21,75 грн/л соответственно.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Источник: AutoRia