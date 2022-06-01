Автомагістралі Польщі знову платні для українців: як придбати квиток для проїзду

З 1 червня автомагістралі в Польщі знову стали платними для українців.
Зокрема, йдеться про автомагістраль А2, на ділянці Конін — Стрикув (Konin — Stryków) та про платну дорогу A4, що з’єднує Вроцлав та Сосницю (Wrocław — Sośnica).
Від оплати можуть бути звільнені автомобілі організацій та фізичних осіб, які перевозять гуманітарну допомогу у зв’язку з війною в Україні та лише за наявності відповідних документів.
Щоб безкоштовно проїхати ділянку дороги A2 Świecko-Konin, необхідно попередньо повідомити та узгодити деталі поїздки з Autostrada Wielkopolska. Повідомлення повинно містити:
- Назву гуманітарної установи/організації, яка надає допомогу. Якщо перевезення здійснюється від імені гуманітарної організації, додайте підтвердження від організації.
- Контактні дані (адреса електронної пошти).
- Реєстраційний номер транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.
- Планова дата та маршрут руху транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.
- Підпис особи, яка представляє гуманітарну організацію.
Варто зазначити, що для звільнення від збору потрібно дочекатися підтвердження запиту. Заявки на звільнення від плати за проїзд гуманітарних поїздок з допомогою для жителів України розглядаються з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.
Нагадаємо, що безкоштовне користування платними польськими дорогами для автомобілів з українськими номерами було доступне три місяці, починаючи з 1 березня до 31 травня.
Як оплатити проїзд польськими автомагістралями
Водії повинні оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка, мобільного додатка e-TOLL або додатків-партнерів. Також можна придбати паперовий квиток, наприклад, на заправках. Штраф за неоплату проїзду – 500 злотих.
Квиток можна купити завчасно – за 60 днів до подорожі. Для цього потрібно вказати реєстраційний номер автомобіля, відрізок автостради, заплановану дату та час поїздки. Квиток діє протягом 48 годин від запланованого часу в’їзду. А до цього моменту його за необхідності можна повернути.