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Автомагістралі Польщі знову платні для українців: як придбати квиток для проїзду

1 Червня 2022, 14:50
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
автомагистраль Польща
Джерело: Depositphotos

З 1 червня автомагістралі в Польщі знову стали платними для українців.

Зокрема, йдеться про автомагістраль А2, на ділянці Конін — Стрикув (Konin — Stryków) та про платну дорогу A4, що з’єднує Вроцлав та Сосницю (Wrocław — Sośnica).

Від оплати можуть бути звільнені автомобілі організацій та фізичних осіб, які перевозять гуманітарну допомогу у зв’язку з війною в Україні та лише за наявності відповідних документів.

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Щоб безкоштовно проїхати ділянку дороги A2 Świecko-Konin, необхідно попередньо повідомити та узгодити деталі поїздки з Autostrada Wielkopolska. Повідомлення повинно містити:

  • Назву гуманітарної установи/організації, яка надає допомогу. Якщо перевезення здійснюється від імені гуманітарної організації, додайте підтвердження від організації.
  • Контактні дані (адреса електронної пошти).
  • Реєстраційний номер транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.
  • Планова дата та маршрут руху транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.
  • Підпис особи, яка представляє гуманітарну організацію.

Варто зазначити, що для звільнення від збору потрібно дочекатися підтвердження запиту. Заявки на звільнення від плати за проїзд гуманітарних поїздок з допомогою для жителів України розглядаються з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Нагадаємо, що безкоштовне користування платними польськими дорогами для автомобілів з українськими номерами було доступне три місяці, починаючи з 1 березня до 31 травня.

Як оплатити проїзд польськими автомагістралями

Водії повинні оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка, мобільного додатка e-TOLL або додатків-партнерів. Також можна придбати паперовий квиток, наприклад, на заправках. Штраф за неоплату проїзду – 500 злотих.

Квиток можна купити завчасно – за 60 днів до подорожі. Для цього потрібно вказати реєстраційний номер автомобіля, відрізок автостради, заплановану дату та час поїздки. Квиток діє протягом 48 годин від запланованого часу в’їзду. А до цього моменту його за необхідності можна повернути.

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