Автомагістралі Польщі знову платні для українців: як придбати квиток для проїзду

З 1 червня автомагістралі в Польщі знову стали платними для українців.

Зокрема, йдеться про автомагістраль А2, на ділянці Конін — Стрикув (Konin — Stryków) та про платну дорогу A4, що з’єднує Вроцлав та Сосницю (Wrocław — Sośnica).

Від оплати можуть бути звільнені автомобілі організацій та фізичних осіб, які перевозять гуманітарну допомогу у зв’язку з війною в Україні та лише за наявності відповідних документів.

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Щоб безкоштовно проїхати ділянку дороги A2 Świecko-Konin, необхідно попередньо повідомити та узгодити деталі поїздки з Autostrada Wielkopolska. Повідомлення повинно містити:

Назву гуманітарної установи/організації, яка надає допомогу. Якщо перевезення здійснюється від імені гуманітарної організації, додайте підтвердження від організації.

Контактні дані (адреса електронної пошти).

Реєстраційний номер транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.

Планова дата та маршрут руху транспортних засобів, що перевозять гуманітарну допомогу.

Підпис особи, яка представляє гуманітарну організацію.

Варто зазначити, що для звільнення від збору потрібно дочекатися підтвердження запиту. Заявки на звільнення від плати за проїзд гуманітарних поїздок з допомогою для жителів України розглядаються з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Нагадаємо, що безкоштовне користування платними польськими дорогами для автомобілів з українськими номерами було доступне три місяці, починаючи з 1 березня до 31 травня.

Як оплатити проїзд польськими автомагістралями

Водії повинні оплачувати проїзд за допомогою електронного квитка, мобільного додатка e-TOLL або додатків-партнерів. Також можна придбати паперовий квиток, наприклад, на заправках. Штраф за неоплату проїзду – 500 злотих.

Квиток можна купити завчасно – за 60 днів до подорожі. Для цього потрібно вказати реєстраційний номер автомобіля, відрізок автостради, заплановану дату та час поїздки. Квиток діє протягом 48 годин від запланованого часу в’їзду. А до цього моменту його за необхідності можна повернути.