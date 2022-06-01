Автомагистрали Польши снова платные для украинцев: как купить билет для проезда

С 1 июня автомагистрали в Польше снова стали платными для украинцев.
В частности, речь идет об автомагистрали А2, на участке Конин — Стрыков (Konin — Stryków) и о платной дороге A4, соединяющей Вроцлав и Сосницу (Wrocław — Sośnica).
От оплаты могут быть освобождены автомобили организаций и физических лиц, перевозящих гуманитарную помощь в связи с войной в Украине и только при наличии соответствующих документов.
Чтобы бесплатно проехать участок дороги A2 Świecko-Konin, необходимо предварительно сообщить и согласовать детали поездки из Autostrada Wielkopolska. Сообщение должно содержать:
- Название гуманитарного учреждения/организации, которая оказывает помощь. Если перевозка осуществляется от имени гуманитарной организации, добавьте подтверждение от организации.
- Контактные данные (адрес электронной почты).
- Регистрационный номер транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.
- Плановая дата и маршрут движения транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.
- Подпись лица, представляющего гуманитарную организацию.
Следует отметить, что для освобождения от сбора нужно дождаться подтверждения запроса. Заявки на освобождение от платы за проезд гуманитарных поездок с помощью жителей Украины рассматриваются с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
Напомним, что бесплатное пользование платными польскими дорогами для автомобилей с украинскими номерами было доступно три месяца, начиная с 1 марта по 31 мая.
Как оплатить проезд по польским автомагистралям
Водители должны оплачивать проезд с помощью электронного билета, мобильного приложения e-TOLL или приложений-партнеров. Также можно купить бумажный билет, например, на заправках. Штраф за неоплату проезда – 500 злотых.
Билет можно купить заранее – за 60 дней до поездки. Для этого необходимо указать регистрационный номер автомобиля, отрезок автострады, запланированную дату и время поездки. Билет действует в течение 48 часов от запланированного времени въезда. А к этому моменту его при необходимости можно вернуть.