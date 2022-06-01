Автомагистрали Польши снова платные для украинцев: как купить билет для проезда

С 1 июня автомагистрали в Польше снова стали платными для украинцев.

В частности, речь идет об автомагистрали А2, на участке Конин — Стрыков (Konin — Stryków) и о платной дороге A4, соединяющей Вроцлав и Сосницу (Wrocław — Sośnica).

От оплаты могут быть освобождены автомобили организаций и физических лиц, перевозящих гуманитарную помощь в связи с войной в Украине и только при наличии соответствующих документов.

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Чтобы бесплатно проехать участок дороги A2 Świecko-Konin, необходимо предварительно сообщить и согласовать детали поездки из Autostrada Wielkopolska. Сообщение должно содержать:

Название гуманитарного учреждения/организации, которая оказывает помощь. Если перевозка осуществляется от имени гуманитарной организации, добавьте подтверждение от организации.

Контактные данные (адрес электронной почты).

Регистрационный номер транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.

Плановая дата и маршрут движения транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь.

Подпись лица, представляющего гуманитарную организацию.

Следует отметить, что для освобождения от сбора нужно дождаться подтверждения запроса. Заявки на освобождение от платы за проезд гуманитарных поездок с помощью жителей Украины рассматриваются с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.

Напомним, что бесплатное пользование платными польскими дорогами для автомобилей с украинскими номерами было доступно три месяца, начиная с 1 марта по 31 мая.

Как оплатить проезд по польским автомагистралям

Водители должны оплачивать проезд с помощью электронного билета, мобильного приложения e-TOLL или приложений-партнеров. Также можно купить бумажный билет, например, на заправках. Штраф за неоплату проезда – 500 злотых.

Билет можно купить заранее – за 60 дней до поездки. Для этого необходимо указать регистрационный номер автомобиля, отрезок автострады, запланированную дату и время поездки. Билет действует в течение 48 часов от запланированного времени въезда. А к этому моменту его при необходимости можно вернуть.