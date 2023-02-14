Середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 14 лютого, знизилися мінімально, найбільше здешевшав автогаз – на 20 копійок (25,19 грн/л).

Вартість преміального бензину A-95+ сьогодні становить 49,87 грн/л, тобто на 3 копійки менше, ніж напередодні.

Популярний А-95 реалізують по 47,9 грн за літр (зниження середньої ціни на 1 копійку).

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Бензин А-92 зберігає цінову стабільність – літр цього пального коштує в середньому 46,78 грн.

А літр дизельного пального здешевшав на 3 копійки – до 51,51 грн за літр.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Вартість А-95 на автозаправках – від 45,47 до 51 грн/л. Тобто за добу максимальна вартість цього пального знизилися на 1 грн.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,9 до 58 грн/л.

Автогаз коштує щонайменше 22,45 грн/л, максимум – 32 грн/л.

Джерело: AutoRia