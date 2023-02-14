Средние цены на топливо в Украине во вторник, 14 февраля, снизились минимально, больше всего подешевел автогаз — на 20 копеек (25,19 грн/л).

Стоимость премиального бензина A-95+ сегодня составляет 49,87 грн/л, то есть на 3 копейки меньше, чем накануне.

Популярный А-95 реализуют по 47,9 грн за литр (снижение средней цены на 1 копейку).

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Бензин А-92 сохраняет ценовую стабильность — литр этого топлива стоит в среднем 46,78 грн/л.

А литр дизельного топлива подешевел на 3 копейки — до 51,51 грн.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

Стоимость А-95 на автозаправках — от 45,47 до 51 грн/л. То есть за сутки максимальная стоимость этого топлива снизились на 1 грн.

Диапазон цен на дизельное топливо — от 48,9 до 58 грн/л.

Автогаз стоит минимум 22,45 грн/л, максимум — 32 грн/л.

Источник: AutoRia