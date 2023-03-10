У п’ятницю, 10 березня, середні ціни на пальне в Україні змінилися мінімально.

Найбільше – на автогаз, який сьогодні реалізують дешевше, ніж учора, на 10 копійок (22,96 грн/л).

Вартість дизельного пального знизилася на 9 копійок – до 48,92 грн за літр.

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Популярний А-95 здешевшав ще на 3 копійки (47,34 грн/л).

Водночас середня ціна преміального бензину марки A-95+ залишилася на рівні 49,12 грн/л.

Не змінилася й вартість A-92 – його реалізують в середньому по 46,41 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

Джерело: AutoRia