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Автогаз і дизель продовжують дешевшати: скільки коштує пальне 10 березня

10 Березня 2023, 10:51
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

У п’ятницю, 10 березня, середні ціни на пальне в Україні змінилися мінімально.

Найбільше – на автогаз, який сьогодні реалізують дешевше, ніж учора, на 10 копійок (22,96 грн/л).

Вартість дизельного пального знизилася на 9 копійок – до 48,92 грн за літр.

Зараз дивляться

Популярний А-95 здешевшав ще на 3 копійки (47,34 грн/л).

Водночас середня ціна преміального бензину марки A-95+ залишилася на рівні 49,12 грн/л.

Не змінилася й вартість A-92 – його реалізують в середньому по 46,41 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

Ціни на бензин 10 березня

Ціни на бензин 10 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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