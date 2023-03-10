В пятницу, 10 марта, средние цены на топливо в Украине изменились минимально.

Больше всего – на автогаз, который сегодня реализуют дешевле, чем вчера, на 10 копеек (22,96 грн/л).

Стоимость дизельного топлива снизилась на 9 копеек – до 48,92 грн за литр.

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Популярный А-95 подешевел еще на 3 копейки (47,34 грн/л).

В то же время средняя цена премиального бензина марки A-95+ осталась на уровне 49,12 грн/л.

Не изменилась и стоимость A-92 – его реализуют в среднем по 46,41 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

Источник: AutoRia