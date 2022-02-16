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Авто з мозком від холодильника: Hyundai хочуть подолати дефіцит мікросхем

16 Лютого 2022, 15:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Hyundai
Джерело: Depositphotos

Hyundai планує використовувати чипсет для побутової електроніки у збірках автомобілів. Так, компанія хоче впоратися із кризою компонентів на ринку електроніки.

Наразі корпорація проводить серію тестів, щоб розпочати виробництво.

В усьому винен дефіцит компонентів на ринку автомобілів — він набагато серйозніший, ніж на ринку побутової техніки.

Щоправда, заміна деталей лише частково розв’яже глобальну проблему – у сучасні авто встановлюються спеціальні контролери, що створюються лише для транспорту. Наприклад, вони мають працювати навіть в екстремальних умовах та відповідати правилам безпеки.

Не тільки інженери Hyundai задумалися над такою ідеєю – у Nissan вже тестували заміну компонентів. Щоправда, про своє рішення представники компанії ще не заявляли.

Цілком імовірно, що великі корпорації зможуть знайти заміну дефіцитним деталям — зараз виробники авто втрачають через це мільйони доларів.

Наприклад, ринок нового транспорту в Україні різко впав на початку 2022 року. У січні українці купили на 7% нових авто менше, ніж на рік раніше. Найчастіше купували Renault, Toyota та Chery.

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У Європі аналогічна тенденція – кількість продажів 2021 року знизилася на 6,7%, якщо порівнювати 2020 роком. Там особливий попит мають автомобілі Volkswagen.

Теги
Hyundai , Автомобілісти
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