Hyundai планує використовувати чипсет для побутової електроніки у збірках автомобілів. Так, компанія хоче впоратися із кризою компонентів на ринку електроніки.

Наразі корпорація проводить серію тестів, щоб розпочати виробництво.

В усьому винен дефіцит компонентів на ринку автомобілів — він набагато серйозніший, ніж на ринку побутової техніки.

Щоправда, заміна деталей лише частково розв’яже глобальну проблему – у сучасні авто встановлюються спеціальні контролери, що створюються лише для транспорту. Наприклад, вони мають працювати навіть в екстремальних умовах та відповідати правилам безпеки.

Не тільки інженери Hyundai задумалися над такою ідеєю – у Nissan вже тестували заміну компонентів. Щоправда, про своє рішення представники компанії ще не заявляли.

Цілком імовірно, що великі корпорації зможуть знайти заміну дефіцитним деталям — зараз виробники авто втрачають через це мільйони доларів.

Наприклад, ринок нового транспорту в Україні різко впав на початку 2022 року. У січні українці купили на 7% нових авто менше, ніж на рік раніше. Найчастіше купували Renault, Toyota та Chery.

У Європі аналогічна тенденція – кількість продажів 2021 року знизилася на 6,7%, якщо порівнювати 2020 роком. Там особливий попит мають автомобілі Volkswagen.