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Не BMW та не Audi: найпопулярніші нові авто в Європі

18 Січня 2022, 19:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Німецький автовиробник Volkswagen продав найбільшу кількість автомобілів у Європі. Так, за 2021 рік компанія продала 1,08 млн нових автомобілів, залишивши позаду Peugeot та Toyota.

Щоправда, цей показник на 6,7% менший, ніж у 2020 році. Втім, Volkswagen активно наздоганяє Toyota – вона активно закріплює свої позиції на ринку – 615 142 автомобілів, покращивши свій річний показник на 9,1%. У компанії пояснили, що помітно покращили ланцюжок постачання, і навіть накопичили необхідну кількість компонентів до дефіциту мікросхем. Через брак деталей, багато автовиробників були змушені призупинити своє виробництво.

Відомо, що Toyota також стала продаваним брендом у США у 2021 році – це перший випадок, коли конкурентам вдалося перевершити гіганта General Motors з 1931 року.

Свої позиції в Європі зміцнила і південнокорейська компанія Hyundai – під своїм брендом та логотипом Kia було продано 828 337 авто – на 21,1% більше, ніж у 2020 році.

Втім, для деяких автовиробників минулий рік виявився невдалим — продаж Alfa Romeo, Ford і Mitsubishi різко впав.

Нагадаємо, що загальна кількість нових авто в Європі різко знизилася — на 2,4%. Експерти запевняють, що провиною усьому пандемія та дефіцит компонентів. Проблеми найбільше вплинули на Італію, Німеччину, Іспанію та Францію.

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Джерело
ACEA
Теги
Імпорт авто , авто з європи
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