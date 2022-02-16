Hyundai планирует использовать чипсеты для бытовой электроники в сборках автомобилей. Так, компания хочет справиться с кризисом комплектующих на рынке электроники.

Сейчас корпорация проводит серию тестов, чтобы начать производство.

Всему виной дефицит компонентов на рынке автомобилей — он намного серьезнее, чем на рынке бытовой техники.

Правда, замена деталей лишь частично решит глобальную проблему — в современные авто устанавливаются специальные контроллеры, которые создаются только для транспорта. К примеру, они должны работать даже в экстремальных условиях и соответствовать правилам безопасности.

Не только инженеры Hyundai задумались над такой идеей — в Nissan уже тестировали замену комплектующих. Правда, о своем решении представители компании еще не заявляли.

Вполне вероятно, что крупные корпорации смогут найти замену дефицитным деталям — сейчас производители авто теряют из-за этого миллионы долларов.

К примеру, рынок нового транспорта в Украине резко упал в начале 2022 года. В январе украинцы купили на 7% новых авто меньше, чем годом раньше. Чаще всего покупали Renault, Toyota и Chery.

В Европе аналогичная тенденция — количество продаж 2021 году снизился на 6,7%, если сравнивать 2020 годом. Там особой популярностью пользуются Volkswagen.