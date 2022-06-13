На тлі нульового розмитнення, водії масово завозять автомобілі в Україну за пільгами. З 9 квітня до 19 травня на територію країни завезли понад 90 тис. машин.

Інститут дослідження авторинку з’ясував, які моделі вживаних авто завозять для розмитнення найчастіше. Типовий транспорт для ввезення в Україну – це легковий автомобіль 2007 року випуску із цінником від 2 до $4,5 тис.

Найчастіше завозять німецькі моделі Volkswagen – 5 687 автомобілів Passat. Середня вартість за легендарний транспорт – $3 040, а середній рік випуску – 2007.

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Друге місце за компактним Volkswagen Golf – 5 217 авто із середнім цінником у $2 668 та 2006 роком випуску.

Трійку лідерів замикає чеська Skoda Octavia – 3 566 авто. За автомобіль 2008 року водій платить приблизно $3172.

Четверте місце за Audi A6 – в Україну ввезли 2 445 автомобілів бізнес-класу. За таку модель українці платили в середньому $4691, а рік випуску типового авто – 2006.

На п’ятому місці розташувався транспорт середнього класу – Audi A4. За понад півтора місяця водії купили 2 314 таких авто, із середнім цінником у $3 218 та 2005 роком випуску.

Експерти додали, що левову частку всього транспорту було ввезено з країн Європи – Польщі, Німеччини та Литви. Ринок США для наших водіїв не був актуальним – на тлі невизначеності в термінах дії нульового розмитнення наші водії дивилися на транспорт, який можна ввезти протягом декількох тижнів.