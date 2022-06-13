Нульове розмитнення має величезний попит в Україні – наші водії масово завозять автомобілі за пільгою. З 9 квітня до 19 травня на територію країни завезли 90 269 авто – якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, імпорт зріс на 9%.

Експерти з Інституту дослідження авторинку з’ясували, з яких країн найчастіше завозять вживані авто в Україну.

Особливою популярністю користується транспорт із ЄС – 91% від загальної кількості. Раніше чималу частку на себе брав ринок США, але проблеми з логістикою дали про себе знати. Якщо у січні частка вживаного транспорту з Америки була близько 28%, то зараз – 4,7%.

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До того ж невизначеність у термінах дії нульового розмитнення змусила водіїв купувати той транспорт, який можна завезти протягом кількох тижнів, а не місяців.

Перше місце серед країн займає Польща – 30 195 авто. Це 37% від загальної кількості ввезених авто. Країна-сусід часто лідирує за кількістю привезеного транспорту – сусідство і відносно низькі ціни на вторинному ринку підкупили багатьох українських водіїв.

Друге місце за Німеччиною – звідти пригнали до України 23 273 авто. Трійку лідерів замикає Литва – 10 504 авто.

Четверте та п’яте місце за США та Чехією – 4 252 та 4 149 авто відповідно.

На тлі дефіциту пального в Україні набирають популярності електрокари. У травні наші водії придбали 1 016 електричних авто, що на 63% більше, ніж рік тому за аналогічний період.