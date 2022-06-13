На фоне нулевой растаможки, водители массово завозят автомобили в Украину по льготам. С 9 апреля по 19 мая на территорию страны завезли более 90 тыс. машин.

Институт исследования авторынка выяснил, какие модели подержанных авто завозят для растаможки чаще всего. Типичный транспорт для ввоза в Украину — это легковой автомобиль 2007 года выпуска с ценником от 2 до $4,5 тыс.

Чаще всего завозят немецкие модели Volkswagen — 5 687 автомобилей Passat. Средняя стоимость за легендарный транспорт — $3 040, а средний год выпуска — 2007.

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Второе место за компактным Volkswagen Golf — 5 217 авто со средним ценником в $2 668 и 2006 годом выпуска.

Тройку лидеров замыкает чешская Skoda Octavia — 3 566 авто. За автомобиль 2008 года водитель платит примерно $3 172.

Четвертое место за Audi A6 — в Украину ввезли 2 445 автомобиля бизнес-класса. За такую модель украинцы платили в среднем $4 691, а год выпуска типичного авто — 2006.

На пятом месте расположился транспорт среднего класса — Audi A4. За более чем полтора месяца водители купили 2 314 таких авто, со средним ценником в $3 218 и 2005 годом выпуска.

Эксперты добавили, что львиная доля всего транспорта была ввезена из стран Европы — Польши, Германии и Литвы. Рынок США для наших водителей не был актуальным — на фоне неопределенности в сроках действия нулевой растаможки, наши водители смотрели на транспорт, который можно ввезти в течение нескольких недель.