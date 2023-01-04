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Звільніть місце для нового: гороскоп на 5 січня 2023 року

4 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на 5 січня 2023 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 січня 2023 року попереджає, що день не створений для значних звершень.

За прогнозом університету Нікіфорових, 5 січня призначене для звичайного і буденного, того, що ми часом прагнемо уникнути, що частіше за все не любимо, але на чому тримається все життя.

Спробуйте поміркувати сьогодні, які знання ви маєте і на скільки ви їх реалізуєте. Чи ділитеся ними, чи приносять вони комусь користь. Можливо, ви просто накопичуєте їх? Саме цього дня з ними нічого не потрібно робити, просто подумайте про це.

Можливо знайдуться теми, більше не актуальні для вас. Тож подякуйте їм за ту цінність, що вони мали, і попрощайтеся без жалю, звільнивши місце для нового.

Зараз дивляться

Цього дня добре знайти час для духовної практики, медитацій, молитов. Але це не час загадувати бажання і просити про матеріальне. Краще сьогодні попросити про звільнення від перешкод.

Згідно з гороскопом на 5 січня, у цей день:

  • сприятливо до 21:44 – віддавати борг, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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