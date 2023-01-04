Гороскоп на 5 января 2023 года предупреждает, что день не создан для значительных свершений.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 5 января предназначено для обычного и обыденного, того, что мы порой стремимся избежать, что чаще всего не любим, но на чем держится вся жизнь.

Попробуйте поразмыслить сегодня, какие знания у вас есть и на сколько вы их реализуете. Делитесь ли ими, приносят ли они кому-то пользу. Может быть, вы просто накапливаете их? Именно в этот день с ними ничего не нужно делать, просто подумайте об этом.

Возможно, найдутся темы, которые для вас больше не актуальны. Поблагодарите их за ценность, которую они имели, и попрощайтесь без сожаления, освободив место для нового.

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В этот день хорошо найти время для духовной практики, медитаций, молитв. Но это не время загадывать желания и просить о материальном. Лучше сегодня попросить об освобождении от препятствий.

Согласно гороскопу на 5 января, в этот день: