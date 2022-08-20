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ЗСУ “обламають” ворога: таролог побачила терміни звільнення окупованих територій і долю Криму

20 Серпня 2022, 14:16
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
ЗСУ "обламають" ворога: таролог побачила терміни повернення окупованих територій і долю Криму

Три частини наших територій Україна звільнить від окупантів уже до кінця року.

Ексклюзивний розклад таро для Фактів ICTV зробила переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова.

– У мене випадає трійка пентаклів і п’ятірка чаш перевернута. Це вказує на три частини наших територій, які ми зможемо повернути, при чому в період до кінця цього року. І найцікавіше, що на цих територіях ворог уже почуває себе як вдома і думає, що зможе перетягти місцеве населення на свій бік. Вони дуже помиляються (усміхається. – Ред.).

Пасинкова переконана, що найближчі місяці для України будуть важкими. Однак попри те, що ворог добре закріпився, наші захисники зможуть змінити ситуацію.

Зараз дивляться

Водночас Крим у майбутньому тарологиня бачить автономним.

– Крим буде на стороні переможця, але автономним. Карти кажуть про це. А переможемо, звісно, ми. Тому, чекаємо і молимося.

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Теги
Війна в Україні Крим
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