Про хід війни, український Крим і мертвого Путіна: ексклюзивне інтерв’ю Яни Пасинкової

Провокації на День Незалежності, відвоювання захоплених територій та мертвий Путін – на це та інші передбачення щодо подій війни в Україні ексклюзивно зробила таро-розклад переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова. Що чекає на світ у найближчі місяці та яких небезпек варто остерігатися – тарологиня розповіла у нашому інтерв’ю.

– Світові ЗМІ не перестають прогнозувати сценарії війни в Україні. Попереду осінь і зима. Що кажуть карти щодо найближчих місяців протистояння?

– Найближчі місяці будуть тяжкі – про це каже карта четвірка мечів, яка мені випадає. Ворог добре закріпився, але наші захисники зможуть, хоч і складно, змінити ситуацію. Щодо питання наших полонених – карти показують відкрите питання. Багато карт, які показують паузу в наступі з обох сторін. Але очевидно, що до кінця року ситуація ставатиме напруженішою.

Зараз дивляться

– Всі в очікуванні Дня Незалежності як святкової дати, але і з острахом, чи не готує ворог на цей день провокації. Що нумерологія і карти кажуть про це число?

– 24.08.22 в сумі дає карту Суд. Судний день, буде тривога. Два дні до і два дні після нікуди не переїжджайте, а за сигналом сирени біжіть в укриття, не нехтуйте! Карти показують, що в цей день як мінімум буде зірвана важлива зустріч на найвищому рівні. Але віримо, що справжнє свято у нас ще попереду разом із днем перемоги.

– Які наші землі ми зможемо повернути і в який термін?

– На це питання у мене випадає трійка пентаклів і п’ятірка чаш перевернута. Це вказує на три частини наших територій, які ми зможемо повернути, причому в період до кінця цього року. І найцікавіше, що на цих територіях ворог уже почуває себе як вдома і думає, що зможе перетягти місцеве населення на свій бік. Вони дуже помиляються (усміхається, – Ред.).

– Крим – може бути повністю під контролем України у найближчі роки?

– Крим буде на стороні переможця, але автономним. Карти кажуть про це. А переможемо, звісно, ми. Тому чекаємо і молимося.

– Чим живе і про що зараз думає Путін? Карти показують, які задуми у ворога? Він хворий фізично?

– Путін помер, я це знаю вже давно. У нього по картах Місяць і десятка пентаклів. Це означає вкрадену долю. Перед нами його двійник, це очевидно. Можна це сприймати як прямо, так і метафорично. Але точно скажу одне – той, хто зараз грає роль Путіна, втрачає владу, і зиму він не переживе.

– На початку війни ви робили прогноз про небезпеку для нашого президента Зеленського. Зараз на нього готуються замахи?

– Над родиною президента небезпека нависає щодня. Він має постійно переглядати своє оточення, але карти кажуть, що йому ні в якому разі не можна зараз кудись переїздити або змінювати житло. Це може стати фатальним фактором.

– Провокації у Косово, Тайвані та на Близькому Сході. Чи буде таки Третя світова на теренах багатьох держав?

– Я поки бачу точно, що буде ще дві війни між абсолютно іншими країнами, ніж зараз. Карти показують комбінацію, де сильні стануть сильнішими, а слабші слабшими. Чекаємо на кілька нових і навіть неочікуваних державних союзів.

– Які події найвірогідніше чекають Україну в проміжку через 3-5 років після перемоги?