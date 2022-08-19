Про хід війни, український Крим і мертвого Путіна: ексклюзивне інтерв’ю Яни Пасинкової

Провокації на День Незалежності, відвоювання захоплених територій та мертвий Путін – на це та інші передбачення щодо подій війни в Україні ексклюзивно зробила таро-розклад переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова. Що чекає на світ у найближчі місяці та яких небезпек варто остерігатися – тарологиня розповіла у нашому інтерв’ю.
– Світові ЗМІ не перестають прогнозувати сценарії війни в Україні. Попереду осінь і зима. Що кажуть карти щодо найближчих місяців протистояння?
– Найближчі місяці будуть тяжкі – про це каже карта четвірка мечів, яка мені випадає. Ворог добре закріпився, але наші захисники зможуть, хоч і складно, змінити ситуацію. Щодо питання наших полонених – карти показують відкрите питання. Багато карт, які показують паузу в наступі з обох сторін. Але очевидно, що до кінця року ситуація ставатиме напруженішою.
– Всі в очікуванні Дня Незалежності як святкової дати, але і з острахом, чи не готує ворог на цей день провокації. Що нумерологія і карти кажуть про це число?
– 24.08.22 в сумі дає карту Суд. Судний день, буде тривога. Два дні до і два дні після нікуди не переїжджайте, а за сигналом сирени біжіть в укриття, не нехтуйте! Карти показують, що в цей день як мінімум буде зірвана важлива зустріч на найвищому рівні. Але віримо, що справжнє свято у нас ще попереду разом із днем перемоги.
– Які наші землі ми зможемо повернути і в який термін?
– На це питання у мене випадає трійка пентаклів і п’ятірка чаш перевернута. Це вказує на три частини наших територій, які ми зможемо повернути, причому в період до кінця цього року. І найцікавіше, що на цих територіях ворог уже почуває себе як вдома і думає, що зможе перетягти місцеве населення на свій бік. Вони дуже помиляються (усміхається, – Ред.).
– Крим – може бути повністю під контролем України у найближчі роки?
– Крим буде на стороні переможця, але автономним. Карти кажуть про це. А переможемо, звісно, ми. Тому чекаємо і молимося.
– Чим живе і про що зараз думає Путін? Карти показують, які задуми у ворога? Він хворий фізично?
– Путін помер, я це знаю вже давно. У нього по картах Місяць і десятка пентаклів. Це означає вкрадену долю. Перед нами його двійник, це очевидно. Можна це сприймати як прямо, так і метафорично. Але точно скажу одне – той, хто зараз грає роль Путіна, втрачає владу, і зиму він не переживе.
– На початку війни ви робили прогноз про небезпеку для нашого президента Зеленського. Зараз на нього готуються замахи?
– Над родиною президента небезпека нависає щодня. Він має постійно переглядати своє оточення, але карти кажуть, що йому ні в якому разі не можна зараз кудись переїздити або змінювати житло. Це може стати фатальним фактором.
– Провокації у Косово, Тайвані та на Близькому Сході. Чи буде таки Третя світова на теренах багатьох держав?
– Я поки бачу точно, що буде ще дві війни між абсолютно іншими країнами, ніж зараз. Карти показують комбінацію, де сильні стануть сильнішими, а слабші слабшими. Чекаємо на кілька нових і навіть неочікуваних державних союзів.
– Які події найвірогідніше чекають Україну в проміжку через 3-5 років після перемоги?
– Я бачу перемогу, але війна продовжиться всередині країни. Нам доведеться поквитатися зі зрадниками та ворогами. На жаль, бачу, що не всі потраплять за ґрати, хтось тікатиме. Але глобально цей час для України та світу – санітарний. На розкладі випадає карта чистки. Тому це важливий етап, який пророкують карти, після нашої перемоги, звісно.