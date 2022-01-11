Зростаючий Місяць у лютому 2022 року припадає на першу половину місяця, а саме на період з 2-го по 15-е число.

Астрологи запевняють, перша фаза зростаючого Місяця у 4 лютому 2022 триватиме з 3-го по 7-е число. Вже 8 лютого настане перша чверть. Друга фаза буде в період з 9-го по 15-е число. Вже 16 лютого настане повний місяць.

Зростаючий Місяць особливо сильно відчувають люди та навколишня природа. Цей період посилює вплив як супутника Землі, так і Сонця, і ця взаємодія може бути як позитивною, так і негативною. Наприклад, краще не ризикувати та не давати гроші у борг, а також перенести покупку нової побутової техніки та інших електронних девайсів.

Зростаючий Місяць також принесе з собою і сприятливі дні — це 2, 3, 7, 8, 9 і 10 лютого.

Раніше ми вже публікували, коли настане повний місяць, і який вплив матиме на нас. Так, астрологи запевняють, що Місяць під знаком зодіаку Лев буде сприятливим для починань. Але варто бути обережним з азартними іграми та спонтанними покупками. Про те, як повний місяць у лютому впливатиме на людей — читайте у матеріалі Фактів ICTV.