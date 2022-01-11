Растущая Луна в феврале 2022 года придется первую половину месяца, а именно на период с 2-го по 15-е число.

Астрологи уверяют, первая фаза растущей Луны в феврале 2022 продлится с 3-го по 7-е число. Уже 8 февраля наступит первая четверть. Вторая фаза будет в период с 9-го по 15-е число. Уже 16 февраля наступит полнолуние.

Растущую Луну особенно сильно ощущают люди и окружающая природа. Этот период усиливает влияние как спутника Земли, так и Солнца, и это воздействие может быть как позитивным, так и негативным. К примеру, лучше не рисковать и не давать деньги в долг, а также перенести покупку новой бытовой техники и прочих электронных девайсов.

Растущая Луна также принесет с собой и благоприятные дни — это 2, 3, 7, 8, 9 и 10 февраля.

Ранее мы уже публиковали, когда наступит полнолуние, и какое влияние окажет на нас. Так, астрологи уверяют, что Луна под знаком зодиака Лев будет благоприятной для начинаний. Но стоит быть осторожным с азартными играми и спонтанными покупками. О том, как полнолуние в феврале будет влиять на людей — читайте в материале Фактов ICTV.