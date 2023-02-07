Зростаючий Місяць у березні 2023: дата і сприятливі дні

У березні 2023 року зростаючий Місяць очікується двічі – на початку місяця і наприкінці. Небесна активність припадає з 1 до 6 числа, і з 22 до 31.

7 березня ми спостерігатимемо повний Місяць, 21-го – новий.

Зростаючий Місяць впливає на всі живі організми. Цей період підходить для починання нових справ та побудови планів. Зазвичай у цей час покращується настрій, він стає більш легким та радісним.

Зараз дивляться

Також у цей місячний період добре починати заняття спортом, вирішувати справи, що накопичилися. Незважаючи на високу продуктивність, варто знаходити час і для відпочинку, щоб швидко не втратити активності. Тому – балансуйте.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця у березні 2023 – 1, 2, 6, 22, 24, 26, 27, 28, 30.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця у березні 2023 – 3, 4, 5, 23, 25, 29, 31.