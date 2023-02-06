Місячний календар на березень 2023 налічує чимало сприятливих днів, коли можна сміливо починати нові справи і завершувати старі. Також у першому місяці весни є несприятливі та нейтральні дні, в які краще утриматися від побудови планів на майбутнє та зайнятися самоаналізом.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на березень 2023, щоб ви могли з ним ознайомитися та грамотно розпланувати свої справи.

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Фази Місяця у березні 2023

1-6 березня – зростаючий Місяць.

7 березня – повний Місяць.

8-20 березня – спадний Місяць.

21 березня – новий Місяць.

22-31 березня – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 березня

Сприятливий день для творчості та любові. Добре просуваються будь-які справи.

Місячний астропрогноз на 2 березня

Позитивний та енергетично потужний день. Втілення планів приведе до бажаного результату, проте насамперед добре обміркуйте та оцініть всі за і проти.

Місячний астропрогноз на 3 березня

Хороший період для подорожей, а також для втілення задуманих справ, вирішення важких питань та проблем.

Місячний астропрогноз на 4 березня

Несприятливий день для будь-яких стосунків. Можливе загострення конфліктів як із другою половинкою, так і з колегами. Присвятіть цей час благодійності чи зробіть комусь подарунок.

Місячний астропрогноз на 5 березня

День самоаналізу, творчої енергії та активності. Хороший період вивчення минулих помилок, і навіть отримання уроку з них.

Місячний астропрогноз на 6 березня

Сприятливий період для різноманітних важливих починань. Є ідеї – пропонуйте, вони знайдуть відгук, проте спочатку самі детально проаналізуйте їх.

Місячний астропрогноз на 7 березня

Імовірність зіпсувати стосунки з близьким оточенням велика, тому постарайтеся в цю дату менше спілкуватися без необхідності.

Місячний астропрогноз на 8 березня

Нейтральний і гармонійний день, коли все перебуває у рівновазі. Якщо є надлишок сил – спрямуйте його в творчість або займіться спортом.

Місячний астропрогноз на 9 березня

Хороший день для укладання шлюбу. Можливі зміни настрою, також можна спробувати щось нове.

Місячний астропрогноз на 10 березня

Несприятливий місячний день, коли можуть з’явитися несподівані проблеми. Проявіть розсудливість та стриманість.

Місячний астропрогноз на 11 березня

Критичний період, найкраще провести його вдома та присвятити моральному очищенню. Не варто укладати цього дня шлюб та інші партнерські угоди.

Місячний астропрогноз на 12 березня

Ідеальний день для різних практик, спрямованих на очищення та тренування сили духу, прозріння.

Місячний астропрогноз на 13 березня

День творчої та фізичної активності. Корисна колективна робота, різноманітні поїздки чи подорожі.

Місячний астропрогноз на 14 березня

Вдалий день для побудови планів на майбутнє.

Місячний астропрогноз на 15 березня

Можливі цькування та переслідування, а також ревнощі та заздрість із боку партнерів. Не варто розпочинати нові справи.

Місячний астропрогноз на 16 березня

Нейтральний день, коли варто обійтися без конфліктів. Продовжуйте розпочаті справи, нові залиште на потім, оскільки вони не принесуть бажаних результатів.

Місячний астропрогноз на 17 березня

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. Присвятіть себе неквапливим справам.

Місячний астропрогноз на 18 березня

Цього дня краще обійтись без будь-якої активної діяльності. Збережіть життєві сили та займіться очищенням від непотрібних контактів.

Місячний астропрогноз на 19 березня

Будь-яка робота цього дня буде вдалою. Тому найкраще витратити цей час на вирішення старих відкладених проблем.

Місячний астропрогноз на 20 березня

Сприятливий день для великих покупок та ремонтів. Можливі проблеми, але незначні. Також рекомендується прислухатися до порад партнерів.

Місячний астропрогноз на 21 березня

Несприятливий день, пов’язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань. Можлива депресія.

Місячний астропрогноз на 22 березня

Хороший період для заняття спортом або лікувального голодування. Рекомендується звернути увагу на свої негативні якості та провести їх аналіз.

Місячний астропрогноз на 23 березня

День боротьби, агресивності та натиску. Загострення конфліктів між близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 24 березня

Ухвалюючи важливі рішення – добре зважте, оскільки є ймовірність необґрунтованого ризику. Загалом – позитивний період для активних контактів та торгових операцій.

Місячний астропрогноз на 25 березня

Не нехтуйте власними принципами та зобов’язаннями, оскільки це може спричинити істотні зміни планів.

Місячний астропрогноз на 26 березня

Сприятливий час, коли посилюється інтуїція. Добре просувається будь-яка діяльність і легко налагоджуються найрізноманітніші контакти.

Місячний астропрогноз на 27 березня

Плідна дата для ділової активності, головне – все правильно та уважно спланувати. Ідеї, що виникли, можуть отримати велику підтримку від інших.

Місячний астропрогноз на 28 березня

День для подорожей, поїздок та переїзду. Можуть нагадати про себе старі незавершені справи.

Місячний астропрогноз на 29 березня

День боротьби зі спокусами, обманом та ілюзіями. Сьогодні постарайтеся стримувати себе та не допускати негативного ставлення до оточуючих.

Місячний астропрогноз на 30 березня

Сприятливий час для творчості, любові та духовних пошуків. Добре просуваються будь-які справи – як важливі, так і ні.

Місячний астропрогноз на 31 березня

Один із найпозитивніших та енергетично найпотужніших днів місяця. Втілення будь-яких планів та задумів приведе до бажаних результатів.