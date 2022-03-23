2022 рік стане фатальним як для Володимира Путіна, так і для усієї Росії. Найкритичніший період у житті диктатора припадає на початок червня.

Коли помре Путін та що чекає на Росію найближчим часом, ексклюзивно для Фактів ICTV спрогнозував маг, учасник Битви екстрасенів Олександр Кантоністов.

Маг переконаний, із кінця березня по 6 квітня у Росії будуть “чистки” – неугодних режиму Путіна будуть відловлювати та давати реальні терміни. Посилення репресій проти мирного населення Росії триватимуть до червня.

Такі ж репресії чекають і у високих кабінетах. Люди, які перебувають на високих посадах та у вищих військових чинах можуть навіть пропадати безвісти.

Настрої у російської “еліти” будуть погіршуватися. Все більше людей, які хоч якось можуть вплинути на керівництво Росії, будуть невдоволені тим, що відбувається, адже “гайки” закручуватимуть усе сильніше.

Середина квітня буде переломною як для України, так і для РФ. Цей переломний момент піде на нашу користь, швидше за все, він буде пов’язаний із переговорним процесом у тому числі. На той момент уже має бути чітке розуміння подальшого процесу відновлення нашої країни та виведення путінських військ із України.

Репресії у Росії набиратимуть обертів аж до червня. Саме цей місяць випадає для РФ переломним у плані можливості повалення влади та самого Путіна. Так звані “російські еліти” можуть намагатися здійснювати переворот у країні, але він не буде масовим – швидше всередині самої еліти та кабінетів влади.

З початку червня для Путіна починається найкритичніший період у його житті – це будуть спроби отруєння і фізичної розправи над диктатором. У Путіна, швидше за все, загостриться манія переслідування, психічні розлади позначаться на його рішеннях щодо керівництва РФ. Репресії можуть загостритись – свої люди йому здаватимуться зрадниками. Це призведе до необдуманих вчинків, які в подальшому йому тільки нашкодять.

Процес повстання еліт проти Путіна погасити вже не вийде. Це призведе до поступової втрати контролю за державою.

Пік життя Путіна простежується до серпня-вересня 2022 року. У цей період дуже висока ймовірність його смерті. Швидше за все, вона настане всередині його кабінету.

Навіть якщо Путін переживе цей період, 2022 рік буде фатальним – як для нього, так і для економіки Росії.

Путін увійде в історії переважної більшості країн як другий Гітлер, вбивця і кровожерливий диктатор. Зрештою навіть історія самої Росії це підтвердить.