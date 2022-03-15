Переможець Битви екстрасенсів на СТБ Максим Гордєєв упевнений, що Володимир Путін відчуває свою смерть, президента Росії зрадить його найближче оточення.

– Росію чекає найстрашніший крах, санкції – це квіточки. Путіна чекає смерть від його найближчих кадирівців, які відчують його слабкість. По факту його зрадять його ж люди, – розповів Гордєєв в ефірі Апостроф TV.

За його словами, смерть Путіна настане ближче до кінця року, і вона буде раптовою.

Екстрасенс переконаний, “після падіння царя впаде вся свита”. На Росію чекає крах – одна з країн запропонує фінансову допомогу, але “великий народ” відмовиться. Вони просядуть ще нижче і зрештою впадуть.

Гордєєв не приховує – Путін до смерті наляканий, тож ховається в бункері.

– Путін не просто боїться, він заляканий до божевілля. Він параноїк, він зараз не довірятиме нікому. Він відчуває свою смерть, він зараз на піку небезпеки, тому ховається і тікає в бункер.

Раніше Магдалена Мочіовскі також спрогнозувала смерть Путіна від рук своїх людей. За словами мольфарки, санкції Європи доб’ють Путіна та остаточно ізолюють від усього світу. Коли в Росію перестануть надходити мільярди, в оточення Путіна увірветься терпець.