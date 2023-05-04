Гороскоп на 5 травня 2023 року радить не планувати багато, натомість знайти час для відпочинку.

Ввечері відбудеться місячне напівтіньове затемнення, пік якого припаде на 20:33. Дивитися на нього вкрай не рекомендується.

За прогнозом університету Нікіфорових, найсильніше затемнення впливають на ті регіони, де вони повністю спостерігаються. У цьому випадку затемнення буде видно майже над усією територією Росії, крім Таймиру та Чукотки. Також його буде видно в Європі, Азії, Африці, Австралії та навіть в Антарктиді.

Не плануйте багато на цей день, займайтеся рутиною, знайдіть можливість для відпочинку та усамітнення. Якщо є можливість не відправляти дітей до садочку та школи, то зробіть це.

Згідно з гороскопом на 05.05.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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