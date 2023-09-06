13-й зодіакальний знак називають Змієносцем. Це зодіакальне сузір’я, розташоване між Скорпіоном і Стрільцем, Сонце в якому перебуває з 30 листопада до 17 грудня.

На новій карті сузір’їв, опублікованій NASA, можна побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір’їв на ній розташовано 13. Змієносець зображений у вигляді людини з двома зміями – темною, що має сили Скорпіона, та світлою, що успадковує частину характеристик Стрільця.

Усе, що потрібно знати про знак зодіаку Змієносець – читайте далі.

Як з’явився 13-й знак зодіаку Змієносець

До виявлення Змієносця причетні ще вавилонські астрологи. Історики вважають, що під час створення зодіакальної карти вони вивели 13 знаків зодіаку, проте 13-й на ній не позначили, оскільки було б проблематично вписати його в парні числа і пори року.

Так, астрологи розподілили звичні нам 12 знаків зодіаку за астрологічним колом, розділеним на чотири стихії та місяці року.

Практично щороку ми чуємо про те, що існує 13-й знак зодіаку. Його сузір’я з’явилося через зміну земної осі.

Змієносець – характеристика знака

Прототипом Змієносця став персонаж давньогрецької міфології – Асклепій (Ескулап), бог лікування. Він рятував людей від бід і спілкувався зі зміями.

Люди цього знака зодіаку сильні духом і здатні забути про свої проблеми, якщо дізнаються, що хтось у біді. За підсумком – нададуть підтримку будь-кому.

Змієносців краще не ображати, оскільки може послідувати жорстока розправа. Незважаючи на всі позитивні якості цього знака, особистості вони складні.

Змієносці цілеспрямовані, амбітні, ідейні, вірні, веселі, а також досить непогані маніпулятори. У них є бажання розвиватися, вчитися, подорожувати і заводити нові знайомства.

Загалом астрологи вважають цей знак доволі сильним.

Знаки зодіаку за місяцями

Астрологи не перший рік сперечаються про необхідність ввести Змієносця в нову зодіакальну систему. Якщо їхнє рішення буде позитивним, тоді у багатьох жителів планети зміниться знак зодіаку.

Система знаків зодіаку з 13 складовими: