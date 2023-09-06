13-й зодіакальний знак називають Змієносцем. Це зодіакальне сузір’я, розташоване між Скорпіоном і Стрільцем, Сонце в якому перебуває з 30 листопада до 17 грудня.
На новій карті сузір’їв, опублікованій NASA, можна побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір’їв на ній розташовано 13. Змієносець зображений у вигляді людини з двома зміями – темною, що має сили Скорпіона, та світлою, що успадковує частину характеристик Стрільця.
Усе, що потрібно знати про знак зодіаку Змієносець – читайте далі.
Як з’явився 13-й знак зодіаку Змієносець
До виявлення Змієносця причетні ще вавилонські астрологи. Історики вважають, що під час створення зодіакальної карти вони вивели 13 знаків зодіаку, проте 13-й на ній не позначили, оскільки було б проблематично вписати його в парні числа і пори року.
Так, астрологи розподілили звичні нам 12 знаків зодіаку за астрологічним колом, розділеним на чотири стихії та місяці року.
Практично щороку ми чуємо про те, що існує 13-й знак зодіаку. Його сузір’я з’явилося через зміну земної осі.
Змієносець – характеристика знака
Прототипом Змієносця став персонаж давньогрецької міфології – Асклепій (Ескулап), бог лікування. Він рятував людей від бід і спілкувався зі зміями.
Люди цього знака зодіаку сильні духом і здатні забути про свої проблеми, якщо дізнаються, що хтось у біді. За підсумком – нададуть підтримку будь-кому.
Змієносців краще не ображати, оскільки може послідувати жорстока розправа. Незважаючи на всі позитивні якості цього знака, особистості вони складні.
Змієносці цілеспрямовані, амбітні, ідейні, вірні, веселі, а також досить непогані маніпулятори. У них є бажання розвиватися, вчитися, подорожувати і заводити нові знайомства.
Загалом астрологи вважають цей знак доволі сильним.
Знаки зодіаку за місяцями
Астрологи не перший рік сперечаються про необхідність ввести Змієносця в нову зодіакальну систему. Якщо їхнє рішення буде позитивним, тоді у багатьох жителів планети зміниться знак зодіаку.
Система знаків зодіаку з 13 складовими:
- Овен (21 березня – 20 квітня) – 18 квітня – 13 травня
- Телець (21 квітня – 21 травня) – 14 травня – 21 червня
- Близнюки (22 травня – 21 червня) – 22 червня – 20 липня
- Рак (22 червня – 22 липня) – 21 липня – 10 серпня
- Лев (23 липня – 23 серпня) – 11 серпня – 16 вересня
- Діва (24 серпня – 23 вересня) – 17 вересня – 30 жовтня
- Терези (24 вересня – 23 жовтня) – 31 жовтня – 23 листопада
- Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) – 24 листопада – 29 листопада
- Змієносець – 30 листопада – 17 грудня
- Стрілець (23 листопада – 21 грудня) – 18 грудня – 20 січня
- Козеріг (22 грудня – 20 січня) – 21 січня – 16 лютого
- Водолій (21 січня – 18 лютого) – 17 лютого – 11 березня
- Риби (19 лютого – 20 березня) – 12 березня – 17 квітня