13-й зодиакальный знак называют Змееносцем. Это зодиакальное созвездие, расположенное между Скорпионом и Стрельцом, Солнце в котором находится с 30 ноября по 17 декабря.

На новой карте созвездий, опубликованной NASA, можно увидеть, что вместо привычных 12 зодиакальных созвездий на ней находится 13. Змееносец изображен в виде человека с двумя змеями — темной, которая имеет силы Скорпиона, и светлой, что наследует часть характеристик Стрельца.

Все, что нужно знать о знаке зодиака Змееносце — читайте далее.

Как появился 13 знак зодиака Змееносец

К появлению Змееносца причастны еще вавилонские астрологи. Историки считают, что при создании зодиакальной карты они вывели 13 знаков зодиака, однако вносить 13-й на нее не стали, поскольку было бы проблематично вписать его в четные числа и времена года.

Так, астрологи распределили привычные нам 12 знаков по астрологическому кругу, разделенному на четыре стихии и месяцы года.

Практически каждый год мы слышим о том, что существует 13-й знак зодиака. Его созвездие появилось из-за изменения земной оси.

Змееносец — характеристика знака

Прототипом Змееносца стал персонаж древнегреческой мифологии — Асклепий (Эскулап), бог врачевания. Он спасал людей от бед и общался со змеями.

Люди этого знака зодиака сильные духом и способны забыть о своих проблемах, если узнают, что кто-то в беде. По итогу — окажут поддержку любому.

Змееносцев лучше не обижать, поскольку может последовать жестокая расправа. Несмотря на все положительные качества этого знака, личности они сложные.

Змееносцы целеустремленные, амбициозные, идейные, верные, веселые, а также довольно неплохие манипуляторы. У них есть желание развиваться, учиться, путешествовать и заводить новые знакомства.

В целом, астрологи считают этот знак довольно сильным.

Знаки зодиака по месяцам

Астрологи не первый год спорят о необходимости ввести Змееносца в новую зодиакальную систему. Если их решение будет положительным, тогда у многих жителей планеты изменится знак зодиака.

Система знаков зодиака с 13-ю составляющими: