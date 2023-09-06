13-й зодиакальный знак называют Змееносцем. Это зодиакальное созвездие, расположенное между Скорпионом и Стрельцом, Солнце в котором находится с 30 ноября по 17 декабря.
На новой карте созвездий, опубликованной NASA, можно увидеть, что вместо привычных 12 зодиакальных созвездий на ней находится 13. Змееносец изображен в виде человека с двумя змеями — темной, которая имеет силы Скорпиона, и светлой, что наследует часть характеристик Стрельца.
Все, что нужно знать о знаке зодиака Змееносце — читайте далее.
Как появился 13 знак зодиака Змееносец
К появлению Змееносца причастны еще вавилонские астрологи. Историки считают, что при создании зодиакальной карты они вывели 13 знаков зодиака, однако вносить 13-й на нее не стали, поскольку было бы проблематично вписать его в четные числа и времена года.
Так, астрологи распределили привычные нам 12 знаков по астрологическому кругу, разделенному на четыре стихии и месяцы года.
Практически каждый год мы слышим о том, что существует 13-й знак зодиака. Его созвездие появилось из-за изменения земной оси.
Змееносец — характеристика знака
Прототипом Змееносца стал персонаж древнегреческой мифологии — Асклепий (Эскулап), бог врачевания. Он спасал людей от бед и общался со змеями.
Люди этого знака зодиака сильные духом и способны забыть о своих проблемах, если узнают, что кто-то в беде. По итогу — окажут поддержку любому.
Змееносцев лучше не обижать, поскольку может последовать жестокая расправа. Несмотря на все положительные качества этого знака, личности они сложные.
Змееносцы целеустремленные, амбициозные, идейные, верные, веселые, а также довольно неплохие манипуляторы. У них есть желание развиваться, учиться, путешествовать и заводить новые знакомства.
В целом, астрологи считают этот знак довольно сильным.
Знаки зодиака по месяцам
Астрологи не первый год спорят о необходимости ввести Змееносца в новую зодиакальную систему. Если их решение будет положительным, тогда у многих жителей планеты изменится знак зодиака.
Система знаков зодиака с 13-ю составляющими:
- Овен (21 марта — 20 апреля) — 18 апреля — 13 мая
- Телец (21 апреля — 21 мая) — 14 мая — 21 июня
- Близнецы (22 мая — 21 июня) — 22 июня — 20 июля
- Рак (22 июня — 22 июля) — 21 июля — 10 августа
- Лев (23 июля — 23 августа) — 11 августа — 16 сентября
- Дева (24 августа – 23 сентября) — 17 сентября — 30 октября
- Весы (24 сентября — 23 октября) — 31 октября — 23 ноября
- Скорпион (24 октября — 22 ноября) — 24 ноября — 29 ноября
- Змееносец — 30 ноября – 17 декабря
- Стрелец (23 ноября — 21 декабря) — 18 декабря — 20 января
- Козерог (22 декабря — 20 января) — 21 января — 16 февраля
- Водолей (21 января — 18 февраля) — 17 февраля — 11 марта
- Рыбы (19 февраля — 20 марта) — 12 марта — 17 апреля