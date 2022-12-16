2023 року очікується ретроградність багатьох планет нашої системи. Це астрономічне явище, під час якого здається, що планети рухаються у зворотному напрямку.

Астрологи впевнені, що у ці періоди енергетика планет змінюється, а разом із нею – і вплив на усе живе на Землі. Це стосується не лише рослин та тварин, а й людей.

Коли будуть ретроградні періоди руху планет у 2023 році і як вони вплинуть на наше життя – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Ретроградний Меркурій 2023

Найближча планета до Сонця шість разів за цей рік змінюватиме свій напрямок.

Періоди ретроградності Меркурія 2023:

1 січня – 18 січня;

21 квітня – 15 травня;

23 серпня – 15 вересня;

13 грудня – 31 грудня.

Меркурій відповідає за торгівлю, мислення та спілкування. У періоди зміни руху краще відмовитися від важливих переговорів – якщо є можливість, краще перенести.

Найближча планета до Сонця також впливає на взаємини між людьми – якщо дуже хочеться з’ясовувати стосунки з близькими, робити це потрібно обережно. Утім, можна зайнятися розумовою роботою – вона даватиметься напрочуд легко.

Ретроградна Венера 2023

Венера матиме лише один період ретроградності – він буде з 23 липня до 4 вересня.

Астрологи відзначають, що сусід Землі активно впливає особисте життя, і навіть сексуальні аспекти. Не рекомендується планувати шлюб, розлучатися, приймати серйозні рішення щодо бізнесу, кар’єри, фінансів, великих придбань. Найкраще перенести свої життєво важливі справи.

Ретроградний Марс 2023

Четверта планета від Сонця розпочне ретроградний рух уже 1 січня і закінчить його 12 січня.

Марс впливає на війни та фізичні аспекти життя людей. Цілком можливо, що в цей період загостриться активність на фронті з обох боків.

Ретроградний Юпітер 2023

Найбільша планета у нашій системі також у періоді ретроградності один раз – з 4 вересня до 31 грудня. Так, зворотний рух спостерігатиметься 118 днів.

Відповідає за взаємини з близькими, освіту та науку. І хоча не змінює загальний перебіг справ, але краще відмовитися від переїздів та різкої зміни обстановки на тривалий термін.

Ретроградний Сатурн 2023

Сатурн також буде у ретроградному періоді один раз, і він триватиме 140 днів – з 17 червня до 14 листопада.

До 17 червня потрібно закінчити усі свої справи, інакше просування не буде. На багатьох чекають труднощі, матеріальні втрати та невдачі. Краще до цього підготуватися.

Ретроградний Уран 2023

Сьома планета від Сонця буде в ретроградному періоді двічі – з 1 січня до 22 січня та 29 серпня до 31 грудня.

Це космічне тіло впливає на частоту природних катаклізмів у всьому світі. І хоча в Україні таких ситуацій небагато, руйнування в інших країнах можуть вплинути й на нас.

Ретроградний Нептун 2023

Очікується один період ретроградності – з 30 червня до 6 грудня. Зворотний напрямок триватиме 159 днів.

Нептун посилює все, що пов’язане з підсвідомістю та екстрасенсорними здібностями. Краще не ігнорувати інтуїцію, але й сліпо не вестися на авантюри.

Ретроградний Плутон 2023

Найменша планета нашої системи буде у ретроградності 163 дні – з 1 травня до 11 жовтня.

У цей час може настати переосмислення цінностей та життєвої позиції. Однак краще не робити поспішних висновків та не йти на кардинальні зміни.