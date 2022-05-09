Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Згадайте предків і тримайте емоції під контролем: гороскоп на 10 травня

10 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Згадайте предків і тримайте емоції під контролем: гороскоп на 10 травня

Гороскоп на 10 травня радить використати день для духовного зростання, а не для матеріальних справ.

Астролог Дмитро Вартанян запевняє, що до 16.54 енергетика дня може бути досить напруженою. Цей час не сприятливий для вирішення важливих питань, починань і поїздок.

Краще присвятити час прибирання в будинку, усвідомленому очищенню своїх думок, що ведуть до вчинків, позбавлення претензій до інших людей і образ. Також сприятливо зайнятися спортом.

Після 16.54 енергетика дня трохи покращиться, але все ж таки залишиться напруженою. Краще 10 травня тримати свої емоції під контролем, не вступати в словесну суперечку, не намагатися довести свою правоту та не наполягати на своєму, це може лише погіршити стосунки.

Сприятливо сьогодні згадати своїх предків, своє родове дерево. Подумки подякуйте своєму роду за ту силу, яку ви успадкували. Можна запалити свічку на згадку про ваших родичів.

Вівторок – день активного та войовничого Марсу. Одяг червоного кольору допоможе сконцентруватися і спрямувати надмірну енергію не на руйнування та конфлікти, а на роботу та творення.

Читайте також:
Згадайте предків і тримайте емоції під контролем: гороскоп на 10 травняПутін між життям і смертю: таролог назвала ім’я наступного президента РФ

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь