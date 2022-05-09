Гороскоп на 10 травня радить використати день для духовного зростання, а не для матеріальних справ.

Астролог Дмитро Вартанян запевняє, що до 16.54 енергетика дня може бути досить напруженою. Цей час не сприятливий для вирішення важливих питань, починань і поїздок.

Краще присвятити час прибирання в будинку, усвідомленому очищенню своїх думок, що ведуть до вчинків, позбавлення претензій до інших людей і образ. Також сприятливо зайнятися спортом.

Після 16.54 енергетика дня трохи покращиться, але все ж таки залишиться напруженою. Краще 10 травня тримати свої емоції під контролем, не вступати в словесну суперечку, не намагатися довести свою правоту та не наполягати на своєму, це може лише погіршити стосунки.

Сприятливо сьогодні згадати своїх предків, своє родове дерево. Подумки подякуйте своєму роду за ту силу, яку ви успадкували. Можна запалити свічку на згадку про ваших родичів.

Вівторок – день активного та войовничого Марсу. Одяг червоного кольору допоможе сконцентруватися і спрямувати надмірну енергію не на руйнування та конфлікти, а на роботу та творення.