Гороскоп на 10 мая советует использовать день для духовного роста, а не для материальных дел.

Астролог Дмитрий Вартанян уверяет, до 16.54 энергетика дня может быть довольно напряженная. Это время не благоприятно для решения важных вопросов, начинаний и поездок.

Лучше посвятить время уборке в доме, осознанному очищению своих мыслей ведущих к поступкам, избавлению от претензий к другим людям и обид. Также благоприятно заняться спортом.

После 16.54 энергетика дня немного улучшится, но все же останется напряженной. Лучше 10 мая держать свои эмоции под контролем, не вступать в словесную перепалку, не пытаться доказать свою правоту и не настаивать на своем, это может только ухудшить отношения.

Благоприятно сегодня вспомнить своих предков, свое родовое древо. Мысленно поблагодарите свой род за ту силу, которую вы унаследовали. Можно зажечь свечу в память о ваших родственниках.

Вторник — день активного и воинственного Марса. Одежда красного цвета поможет сконцентрироваться и направить избыточную энергию не на разрушение и конфликты, а на работу и созидание.