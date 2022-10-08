Повний місяць: гороскоп на 9 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку

У цей повний місяць багато хто відчує приплив сил і енергії, що спонукає на нові звершення, стверджує ясновидиця, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів Жаля Алекперова. Але зірки радять не поспішати в рішеннях і діяти обережно, оскільки емоції можуть брати гору над раціональністю.
На що чекати кожному знаку зодіаку на повний місяць 9 жовтня, екстрасенс розповіла в ексклюзивному астрологічному прогнозі.
- Овни
Зірки радять Овнам у повний місяць прислухатися до своєї інтуїції. Ваш внутрішній голос надасть чимало правильних підказок.
- Тельці
Не варто планувати значних покупок на цей період. Ваші інвестиції можуть виявитися невигідними. Зате для накопичення фінансів повний місяць — слушний час. Тим більше, що зірки обіцяють несподіваний дохід.
- Близнюки
У цей час натхнення буде частим гостем Близнюків. Представники знаку зможуть знайти креативний підхід навіть до нудних і рутинних справ. Але у сфері особистих відносин можливі сварки з партнером. Щоб їх уникнути, варто частіше поступатися коханій людині.
- Раки
Повний місяць для Раків – час внутрішніх змін. Представники знака можуть по-новому подивитися на себе, виявивши приховані таланти.
- Леви
У цей період Левам варто бути обережнішими з новими знайомствами. На вашому шляху можуть зустрітися несумлінні люди. Тому не поспішайте з висновками і не покладайтеся на допомогу сторонніх.
- Діви
У цей період обставини можуть складатися не за планом. Але не варто відчайдушно плисти проти течії. Огляньтеся на всі боки. Ймовірно, ви впритул не помічаєте легший шлях до намічених цілей.
- Терези
У цей час зірки віщують Терезам успіх у фінансових питаннях. Навіть ті починання, які не обіцяли прибутку, можуть стати прибутковими. Не проґавте таку можливість.
- Скорпіони
У цей час Скорпіони можуть надто зациклитися на колишніх промахах і невдачах. Але не варто займатися самокопанням! Краще візьміться за нові починання – зірки обіцяють вам удачу.
- Стрільці
У цей період Стрільцям варто звернути увагу на своє здоров’я. Є велика ймовірність загострення хронічних недуг. І краще вчасно зайнятися їхньою профілактикою.
- Козероги
Повний місяць дозволить Козерогам реалізувати давні плани. Представники знаку легко впораються з перешкодами на своєму шляху, які заважали досягненню мети. Головне – не зупинятися.
- Водолії
У цей час нові зірки радять Водоліям частіше звертати увагу на свої сни. Представники знаку зможуть отримати в такий спосіб чимало корисних підказок.
- Риби
У повний місяць Риби можуть страждати від перепадів настрою. Щоб вирівняти емоційний фон і переключитися, зірки радять приділити більше часу фізичним навантаженням та улюбленим заняттям.