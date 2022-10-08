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Эксклюзив Астрологія

Копите деньги и слушайте интуицию: для кого полнолуние 9 октября станет временем перемен

9 октября 2022, 00:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Повний місяць: гороскоп на 9 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку

В это полнолуние многие почувствуют прилив сил и энергии, что сподвигнет на новые свершения, утверждает ясновидящая, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов Жаля Алекперова. Но звезды советуют не торопиться в решениях и действовать осторожно, так как эмоции могут брать верх над рациональностью.

Чего ожидать каждому знаку зодиака полнолуние 9 октября, экстрасенс рассказала в эксклюзивном астрологическом прогнозе.

  • Овны

Звезды советуют Овнам в период полнолуния прислушиваться к собственной интуиции. Ваш внутренний голос даст немало правильных подсказок.

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  • Тельцы

Не стоит планировать весомых покупок на этот период. Ваши инвестиции могут оказаться невыгодными. Зато для накопления финансов полнолуние — подходящее время. Тем более, что звезды сулят нежданный доход.

  • Близнецы

В это время вдохновение будет частым гостем Близнецов. Представители знака смогут найти креативный подход даже к скучным и рутинным делам. Но вот в сфере личных отношений возможны ссоры с партнером. Чтобы их избежать, стоит чаще уступать любимому человеку.

  • Раки

Полнолуние для Раков — время внутренних перемен. Представители знака могут по-новому посмотреть на себя, обнаружив скрытые таланты.

  • Львы

В этот период Львам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами. На вашем пути могут встретиться недобросовестные люди. А потому не торопитесь с выводами и не полагайтесь на помощь посторонних.

  • Девы

В этот период обстоятельства могут складываться не по плану. Но не стоит отчаянно плыть против течения. Осмотритесь по сторонам. Скорее всего, вы в упор не замечаете более легкий путь к намеченным целям.

  • Весы

В это время звезды предвещают Весам удачу в финансовых вопросах. Даже те начинания, которые не сулили дохода, могут стать прибыльными. Не упустите такую возможность.

  • Скорпионы

В это время Скорпионы могут слишком зациклиться на былых промахах и неудачах. Но не стоит заниматься самокопанием! Лучше возьмитесь за новые начинания — звезды сулят вам удачу.

  • Стрельцы

В этот период Стрельцам стоит обратить внимание на свое здоровье. Есть большая вероятность обострения хронических недугов. И лучше вовремя заняться их профилактикой.

  • Козероги

Полнолуние позволит Козерогам реализовать давние планы. Представители знака легко справятся с преградами на своем пути, которые мешали в достижении цели. Главное — не останавливаться.

  • Водолеи

В это время новых звезды советуют Водолеям чаще обращать внимание на свои сны. Представители знака смогут получить таким образом немало полезных подсказок.

  • Рыбы

В полнолуние Рыбы могут страдать от перепадов настроения. Чтобы выровнять эмоциональный фон и переключиться, звезды советуют уделить больше времени физическим нагрузкам и любимым занятиям.

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