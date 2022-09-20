Гороскоп на жовтень 2022 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на жовтень 2022 року ексклюзивно для Фактів ICTV склав ясновидець, екстрасенс, двічі переможець Битви екстрасенсів в Україні, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овни

Жовтень для Овнів – час відкриттів. Представники знака зможуть знайти у собі приховані таланти. Це допоможе їм помітно просунутися у професійній сфері діяльності. Але в особистому житті сімейним знакам зірки радять бути стриманіше. Ваша надмірна емоційність може стати причиною сварок із коханою людиною.

Тельці

Цього місяця зірки радять Тельцям бути уважнішими до свого внутрішнього голосу. Ваша інтуїція надасть правильні підказки. У той час як поради оточуючих навпаки можуть повести хибним шляхом. Наприкінці жовтня зверніть увагу на своє здоров’я. Неприємною ложкою дьогтю може стати загострення хронічних захворювань. І краще вчасно подбати про профілактику недуг.

Зараз дивляться

Близнюки

Середина осені для Близнюків — чудова нагода виправити колишні помилки. Цілком ймовірно, що ви зіштовхнетеся з тими справами, в яких раніше натрапили на серйозні перепони. Порада зірок – не боятися зробити ще одну спробу. Цього разу на вашому боці сильним союзником є власний досвід.

Раки

У цей період Раки можуть надто емоційно реагувати на події, що відбуваються, переживаючи через дрібниці. Але не варто витрачати на це свою енергію. Зберегти внутрішню гармонію та відволіктися від хвилювань допоможе улюблена справа. А тому в будь-якій незрозумілій ситуації намагайтеся перемикатися на хобі. Наприкінці місяця приділіть увагу близьким — їм буде потрібна ваша підтримка.

Леви

Жовтень для Левів – час творчих успіхів. Натхнення буде їхнім вірним супутником. А тому навіть до найнудніших, рутинних справ представники знака зможуть знайти креативний підхід. Кінець місяця обіцяє фінансовий приріст. Швидше за все, ви знайдете додаткове джерело прибутку.

Діви

У цей період Діви зможуть трохи переключитися і відпочити. Але не через те, що справ стане менше. А тому, що представники знака змінять до них своє ставлення і більше уваги приділять собі. У справах любовних зірки обіцяють романтику. Самотні Діви можуть зустріти своє кохання.

Терези

У жовтні багато Терезів зважаться на серйозні зміни. Те, що раніше здавалося сміливою мрією, зараз може стати реальністю. Головне — не відкладати свої починання на потім, а робити певний крок уперед. У сфері сімейних взаємин зірки радять бути стриманішими. Надмірна критика на адресу близьких людей може спричинити затяжні конфлікти.

Скорпіони

Не варто гостро реагувати на перепони, які можуть виникнути на заваді. Зірки радять зробити паузу та уважно подивитися на ситуацію. Швидше за все, те, що здається вам перешкодою, навпаки — вдала можливість. У середині місяця намагайтеся не робити серйозних покупок. Є більша ймовірність, що вони будуть невигідними.

Стрільці

Жовтень для Стрільців – час кар’єрних успіхів. Представники знака будуть ставити перед собою багато нових цілей та швидко їх досягати. Але у сфері особистих взаємин сімейним Стрільцям варто бути уважнішими. Існує велика ймовірність, що давні і вже забуті конфлікти розгоряться з новою силою. Порада зірок – частіше говорити відверто, щоб уникнути непорозуміння.

Козероги

Жовтень порадує Козерогів розширенням можливостей та перспектив. Багато представників цього знака відчують себе на крок ближче до мрії. Але не варто зупинятися на досягнутому. Зірки радять набирати обертів. Наприкінці місяця можливі приємні новини, пов’язані із сімейною сферою.

Водолії

Цього місяця Водоліям може здатися, що свої сили вони витрачають марно. Але не поспішайте з висновками. Ваші старання обов’язково винагородяться, але трохи згодом. А тому наберіться терпіння і в жодному разі не опускайте руки. Нині варто попрацювати на перспективу.

Риби

Середина осені – не найкращий час для ризику. Особливо якщо він стосується фінансової сфери. Є велика ймовірність фінансових втрат. Натомість особиста сфера порадує представників знака. Самотнім серцям зірки обіцяють перспективні знайомства. Сімейним Рибам — гармонію у стосунках. Саме час вирішити давні розбіжності.