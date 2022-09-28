Зима 2022-2023 буде складною, але Україні вдасться пережити усі труднощі. Про це в ексклюзивному прогнозі сказала таролог Яна Пасинкова.

– Буде тяжко. Запасаємося дровами, якимись бутилями з водою, а також їжею. Тотальної катастрофи не буде, але будуть проблеми з постачанням, – попереджає таролог.

За словами Пасинкової, ці складнощі не будуть довгостроковими, оскільки Україна постійно відчуватиме підтримку.

– Нам увесь час надають допомогу, нас у біді не лишать. Прорвемося, проживемо.