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Запасайтеся дровами та їжею: таролог сказала, якою буде зима для України

28 Вересня 2022, 15:12
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Запасайтеся дровами та їжею: таролог сказала, якою буде зима для України

Зима 2022-2023 буде складною, але Україні вдасться пережити усі труднощі. Про це в ексклюзивному прогнозі сказала таролог Яна Пасинкова.

– Буде тяжко. Запасаємося дровами, якимись бутилями з водою, а також їжею. Тотальної катастрофи не буде, але будуть проблеми з постачанням, – попереджає таролог.

За словами Пасинкової, ці складнощі не будуть довгостроковими, оскільки Україна постійно відчуватиме підтримку.

– Нам увесь час надають допомогу, нас у біді не лишать. Прорвемося, проживемо.

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