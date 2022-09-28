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Запасайтесь дровами и едой: таролог сказала, какой будет зима для Украины

28 сентября 2022, 15:12
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Запасайтеся дровами та їжею: таролог сказала, якою буде зима для України

Зима 2022-2023 будет сложной, но Украине удастся пережить все трудности. Об этом в эксклюзивном прогнозе сказала таролог Яна Пасынкова.

— Будет тяжко. Запасаемся дровами, какими-то бутылями с водой, а также едой. Тотальной катастрофы не будет, но будут проблемы с поставками, — предупреждает таролог.

По словам Пасынковой, эти сложности не будут долгосрочными, поскольку Украина постоянно будет чувствовать поддержку.

— Нам все время оказывают помощь, нас в беде не оставят. Прорвемся, проживем.

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