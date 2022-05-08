Гороскоп на 9 травня обіцяє емоційні гойдалки, краще утриматися від важливих справ і провести день у спокої.

9 травня Місяць входить у знак Лева. День має двоїсті енергії і назвати його сприятливим вкрай складно, вважає астролог Дмитро Вартанян.

Перша половина дня до 16.02 вносить свій м’який вплив 8-го місячного дня, але водночас є впливи, що говорять про плетіння змов та інтриг. Тому навіть перша половина дня може бути неоднозначною, краще не планувати жодних важливих справ на цей час.

Після 16.02 енергія може посилитися, оскільки 9-й місячний день вносить свої емоційні гойдалки. Це один зі складних місячних днів, що несе в собі страхи, тривоги та схильність до похмурих думок. Намагайтеся тримати себе в ресурсному стані, не намагайтеся з кимось сперечатися чи з’ясовувати стосунки, це може погано закінчитись.

Друга половина дня не підходить для ухвалення серйозних рішень або поїздок. Намагайтеся її провести в спокої. За можливості прогуляйтеся біля води.

Понеділок – день Місяця. Білий, сірий та світло-блакитний колір в одязі допоможуть врівноважити почуття та посилять інтуїцію.