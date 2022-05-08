Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Залишайтеся в ресурсі та відкладіть суперечки: гороскоп на 9 травня

9 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Залишайтеся в ресурсі та відкладіть суперечки: гороскоп на 9 травня

Гороскоп на 9 травня обіцяє емоційні гойдалки, краще утриматися від важливих справ і провести день у спокої.

9 травня Місяць входить у знак Лева. День має двоїсті енергії і назвати його сприятливим вкрай складно, вважає астролог Дмитро Вартанян.

Перша половина дня до 16.02 вносить свій м’який вплив 8-го місячного дня, але водночас є впливи, що говорять про плетіння змов та інтриг. Тому навіть перша половина дня може бути неоднозначною, краще не планувати жодних важливих справ на цей час.

Після 16.02 енергія може посилитися, оскільки 9-й місячний день вносить свої емоційні гойдалки. Це один зі складних місячних днів, що несе в собі страхи, тривоги та схильність до похмурих думок. Намагайтеся тримати себе в ресурсному стані, не намагайтеся з кимось сперечатися чи з’ясовувати стосунки, це може погано закінчитись.

Друга половина дня не підходить для ухвалення серйозних рішень або поїздок. Намагайтеся її провести в спокої. За можливості прогуляйтеся біля води.

Понеділок – день Місяця. Білий, сірий та світло-блакитний колір в одязі допоможуть врівноважити почуття та посилять інтуїцію.

Читайте також:
Залишайтеся в ресурсі та відкладіть суперечки: гороскоп на 9 травняНовітня зброя і прощання з агресивним сусідом: що принесе коридор затемнень 2022

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь