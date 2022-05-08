Гороскоп на 9 мая сулит эмоциональные качели, лучше воздержаться от важных дел и провести день в спокойствии.

9 мая Луна входит в знак Льва. День имеет двойственные энергии и назвать его благоприятным крайне сложно, считает астролог Дмитрий Вартанян.

Первая половина дня до 16.02 вносит свое мягкое влияние 8-го лунного дня, но в вместе с тем есть влияния, говорящие о плетении заговоров и интриг. Поэтому даже первая половина дня может быть неоднозначной, лучше не планировать никаких важных дел на это время.

После 16.02 энергия может усугубиться, поскольку 9-й лунный день вносит свои эмоциональные качели. Это один из сложных лунных дней, несущий в себе страхи, тревоги и подверженность мрачным мыслям. Старайтесь держать себя в ресурсном состоянии, не пытайтесь с кем-то спорить или выяснять отношения, это может плохо закончится.

Вторая половина дня не подходит для принятия серьезных решений или поездок. Постарайтесь ее провести в спокойствии. По возможности прогуляйтесь у воды.

Понедельник — день Луны. Белый, серый и светло-голубой цвет в одежде помогут уравновесить чувства и усилят интуицию.