Місячний календар на грудень 2022 налічує в собі багато сприятливих, несприятливих і нейтральних днів. Щоб знати, які справи в який день принесуть очікуваний результат, а в який період їх краще відкласти – необхідно ознайомитися з позитивними і не дуже числами.

Природний супутник планети Земля впливає на все живе. Так, у людей може підвищиться чи знизитися активність, різко змінитися настрій і погляди на деякі речі.

Факти ICTV склали детальний місячний календар на грудень 2022, щоб ви змогли бути в курсі всіх змін.

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Фази місяця в грудні 2022

1-7 грудня – зростаючий Місяць.

8 грудня – повний Місяць.

9-22 грудня – спадаючий Місяць.

23 грудня – новий Місяць.

24-31 грудня – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 грудня

Сприятливий час почнеться в діловій сфері. Справи, що вимагають великої активності, будуть даватися легко.

Також у цей період корисні фізичні навантаження і тренування.

Місячний астропрогноз на 2 грудня

Несприятливий день. Будьте готові до боротьби з обманом, ілюзіями і звабами. Можливе загострення конфліктів.

Місячний астропрогноз на 3 грудня

Позитивний період для творчості і кохання. Добре просуваються будь-які справи, невдачі можливі, проте якщо і трапляться, то короткочасно.

Місячний астропрогноз на 4 грудня

Позитивний і енергійно потужний день. Втілення планів призведе до бажаних результатів. Також можна вирушити в подорож, яка принесе масу позитивних емоцій.

Місячний астропрогноз на 5 грудня

Несприятливий день для любовних стосунків. Можливі конфлікти і розбіжності. Будьте обережнішими з негативними емоціями.

Місячний астропрогноз на 6 грудня

Період самоаналізу. Можете подумати над своїми помилками і зважити, що було так, а що – ні. Можливий сплеск творчої активності.

Місячний астропрогноз на 7 грудня

Хороший день для починань. Пропозиції знайдуть відгук, проте мають бути добре продумані.

Місячний астропрогноз на 8 грудня

Велика ймовірність конфліктів із рідними. Загалом – несприятливий місячний день, оскільки підвищується тяга до негативного мислення.

Місячний астропрогноз на 9 грудня

Нейтральний день, коли все перебуває в гармонії і рівновазі. Може бути відчутний надлишок сил, який найкраще направити в творчість або зайнятися спортом.

Місячний астропрогноз на 10 грудня

Енергія може знайти вихід у необдуманих вчинках і діях. Направте її у творчість чи відвідайте тренування.

Місячний астропрогноз на 11 грудня

Можуть виникнути несподівані проблеми, для вирішення яких знадобиться розсудливість.

Місячний астропрогноз на 12 грудня

Найкраще провести день вдома, щоб не відвідувати людних місць. Несприятливий день для шлюбу.

Місячний астропрогноз на 13 грудня

Період для практик, духовного очищення і тренування сили духу. Рекомендується усамітнення.

Місячний астропрогноз на 14 грудня

Корисна колективна робота, поїздки, відрядження, подорожі. Гарний час для того, щоби спробувати або почати щось нове.

Місячний астропрогноз на 15 грудня

Час для саморозвитку, самовдосконалення і творення. Можливий пік скупчення життєвої і психічної енергії.

Місячний астропрогноз на 16 грудня

Суперечливий період. Можливі ревнощі з боку партнера, непорозуміння. Не варто починати нові справи.

Місячний астропрогноз на 17 грудня

Нейтральний день, в який потрібно постаратися не проявляти грубість і не влізати в конфлікти. Рекомендується продовжувати розпочаті справи.

Місячний астропрогноз на 18 грудня

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. Присвятіть себе неспішним справам.

Місячний астропрогноз на 19 грудня

Складний період, в який краще утриматися від будь-якої активної діяльності. Зберігайте життєві сили і не розпорошуйте їх на непотрібні справи.

Місячний астропрогноз на 20 грудня

Витратьте час на вирішення старих справ, оскільки будь-яка робота буде в цей день вдалою. Хороший період для того, щоб поглянути на все з іншої точки зору. Корисне спілкування зі старшим поколінням.

Місячний астропрогноз на 21 грудня

Хороший день для великих покупок. Також рекомендується прислухатися до порад партнерів.

Місячний астропрогноз на 22 грудня

День краще провести у вирішенні тільки найнеобхідніших життєвих питань, гнати від себе погані думки.

Місячний астропрогноз на 23 грудня

Добре буде підбити підсумки і завершити справи. Будь-які починання варто перенести на більш сприятливий період. Ідеальний час для позбавлення від згубних звичок.

Місячний астропрогноз на 24 грудня

У цей період рекомендовано будувати плани і приступати до нових проєктів, зважувати і описувати плани розвитку новоспечених ідей, уважно розбирати проблеми і питання як майбутнього періоду, так і ті, що залишилися нереалізованими.

Місячний астропрогноз на 25 грудня

День боротьби, агресивності і напору. Загострення конфліктів навіть між близькими. Рекомендовано будувати плани і приступати до нових проєктів.

Місячний астропрогноз на 26 грудня

Позитивний період для ділових контактів і торгових операцій. У цей час можливе переосмислення нинішніх стосунків, також швидко виникають нові знайомства і зв’язки.

Місячний астропрогноз на 27 грудня

Можна будувати плани і починати щось нове. При ухвалені рішень слід утриматися від поверхневих суджень.

Місячний астропрогноз на 28 грудня

Не варто нехтувати власними принципами і борговими зобов’язаннями, оскільки це може поставити хрест на запланованих починаннях. Також варто приділити увагу вживанню їжі.

Місячний астропрогноз на 29 грудня

Один із найсприятливіших днів. Просувається наукова чи громадська діяльність, легко налагоджуються найрізноманітніші контакти.

Місячний астропрогноз на 30 грудня

Плідний період для ділової активності. Ідеї, що виникли напередодні, можуть отримати вагому підтримку з боку інших людей.

Місячний астропрогноз на 31 грудня

Складний час для спілкування. Можуть спливти старі справи, які заберуть багато сил і часу.