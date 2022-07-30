Зростаючий місяць: гороскоп з 1 по 11 серпня 2022 для всіх знаків зодіаку

Учасник 21-ї Битви екстрасенсів, таролог та ізотерик Віктор Литовський розповів, що для нас приготував зростаючий місяць у період з 1 до 11 серпня, яким знакам зодіаку варто побоюватися, а кому слід уважно прислухатися до гороскопу та зірок у цей період.

Овен

У період зростаючого Місяця в серпні 2022 року на представників знака зодіаку Овен чекає довгоочікуваний підйом вгору кар’єрними сходами, в бізнесі. А багатьох – навіть і зміна роботи на більш перспективних і вигідних умовах, аніж вони мають зараз. Звичайно ж, це не означає, що варто сидіти на одному місці і чекати, коли успіх повернеться до вас обличчям – тільки старанна праця, цілеспрямованість принесе позитивні плоди.

Також на багатьох представників цього знака зодіаку чекає довгоочікувана відпустка, поїздка на відпочинок, яку так довго і з нетерпінням ви чекали. Розслабтеся та зарядіть себе новими враженнями, позитивними емоціями та моментами, які вам підуть на користь надалі.

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Телець

Представникам знака зодіаку Телець зростаючий Місяць у серпні підготував багато випробувань, з якими можуть впоратися, на жаль, далеко не всі. Здаватиметься, що ви протягом багатьох днів, тижнів, місяців, деручись у гору, стоїте просто на одному місці, і ваші старання зовсім ніхто не помічає, через що ваш емоційно-психічний стан слабшає, і ваш вогник, який так яскраво горів завжди – згасає. Але це зовсім не гаразд.

Через те, що Тельці постійно перебувають у справах і вирішують відразу кілька завдань, що стосуються не тільки роботи, а й домашніх турбот, ви просто не помітите, як навколишні, керівництво, колеги, рідні та близькі захоплюватимуться вашими зусиллями, яких ви докладаєте. Не здавайтеся, продовжуйте так же наполегливо рватися вперед, з тим самим затятим запалом досягаючи своїх поставлених цілей і завдань. До кінця шляху на вас чекатиме подарунок за вашу цілеспрямованість.

Близнюки

Близнюкам у період зростаючого Місяця у серпні 2022 року варто нарешті зняти рожеві окуляри і поглянути на світ та на людей, які їх оточують, і побачити їх такими, якими вони є насправді. Адже ваша дитяча наївність, довірливість, доброта і прагнення допомагати всім підряд може зіграти з вами злий жарт. Це не означає, що вам слід перестати бути доброю людиною і не займатися добрими справами. Вам необхідно навчитися розбиратися в людях, відсіваючи від себе зайвих, корисливих людей, які прагнуть лише особистої вигоди.

Також деяким представникам даного знака зодіаку зірки радять у період Місяця, що росте, утриматися від необдуманих, імпульсивних і великих покупок або отримання кредиту – це не найкращий час для викидання грошей на вітер, оскільки дані покупки, витрати вам не принесуть нічого, окрім розчарування.

Рак

У період зростаючого Місяця багатьом представникам знака зодіаку Рак необхідно звернути увагу на свій емоційний, а також на фізичний стан. Постійна напруга, стрес, робота без перепочинку та інші турботи висмоктують із вас усі соки, ви – на межі, нагадуючи порохову бочку, яка ось-ось вибухне. Приділіть велику увагу своєму здоров’ю, навчіться відпочивати.

Не соромтеся і не бійтеся ділитися з рідними своїми переживаннями та тривогами. Від цього ви не здаватиметеся слабкими. Навпаки, близькі і люблячі люди можуть допомогти добрим словом, порадою. Також цей період є найбільш сприятливим для довгоочікуваної, а найголовніше — заслуженої відпустки або на крайній випадок її планування. Пам’ятайте, ви це заслужили.

Лев

Для представників знака зодіаку Леви зростаючий Місяць у серпні дасть певне прискорення у всіх життєвих сферах та починаннях. На початку місяця все буде досить статично і розкачуватиметься досить повільно. Разом з тим, чим більше Місяць набиратиметься повноти, тим більше надаватиме Левам сил та енергії, яких вистачить для вирішення всіх справ, які накопичилися останнім часом.

У професійній сфері становище Левів буде сприятливим для успіхів у кар’єрі та справах. І упевнено можна сказати: зараз – ідеально для початку нових проєктів. Не обійдеться і без ложки дьогтю, і це, на жаль, рутина. І повірте, рутинних обов’язків буде достатньо, навіть нехтувати якими в жодному разі не можна.

Пам’ятайте, щоб досягти успіху і розкрити на повну свій потенціал, не дивлячись на перепони, труднощі і рутину, представникам даного знака зодіаку необхідно ставити свою роботу на перший план і бути готовими “рити землю” заради заповітної мети.

Діви

У період зростаючого Місяця з 1 до 11 серпня 2022 року представникам знака зодіаку Діви необхідно бути у всеозброєнні, оскільки цей період може піднести кілька неприємних сюрпризів у фінансовій сфері.

Найбільш ймовірно, Діви зіткнуться з втратами, до яких не готові, рватися буде там, де тонко. І ті моменти, які вам необхідно було закрити і які ви відкладали на завтра, дадуть про себе знати у найбільш невідповідний момент. Чим більшим буде Місяць, тим більше тягар проблем тиснутиме на вас важким, а іноді й зовсім непідйомним тягарем.

Пам’ятайте, як би не було важко, здаватися не можна, та й хнюпитися зараз не час. Тільки ті з Дів, хто не опускатиме рук на початку місяця, вже ближче до кінця літа зможе розгребти всі проблеми і нарешті насолодиться плодами своєї праці. У цей період дуже важливо розсудливо розпорядитися отриманими матеріальними благами, коштами та ресурсами. Пам’ятайте, що найкраще вкладення — це вкладення у свій розвиток.

Терези

Початок серпня 2022 року, період з 1 до 11 числа для представників знака зодіаку Терези буде часом певної перевірки на міцність. Терезам протипоказано звертати увагу на емоції, оскільки вирішення питань під впливом імпульсу, особливо у професійній сфері, ще ніколи не призводили до хорошого результату.

Більше того, велика ймовірність, що разом зі зростанням Місяця зростатиме ваша тривога та нервозність, при цьому це буде виражено як у відносинах, так і в робочих моментах. Пам’ятайте, якщо відчуваєте, що закипаєте, значить, необхідно відійти вбік і видихнути, тому що велика ймовірність того, що ви можете сказати або зробити те, за що потім будете змушені або вибачитись, або тривалий час відчувати себе незручно.

Необхідно намагатися не переживати. І головне – не накручувати себе на негативний результат ситуацій, які вас турбують. Будьте впевнені, що вже незабаром усе кардинально зміниться, зміниться на краще. І в міру реалізації ваших планів та втілення цілей у реальність ваш психоемоційний фон, нарешті, перейде в положення плюс.

Скорпіон

Для представників даного знака зодіаку Скорпіони початок місяця буде сюрпризом. Навіть робочі та важкі будні будуть не такими сірими, ви будете наповнені енергією, позитивними емоціями, і всі оточуючі захочуть дізнатися секрет вашого енергетичного та тонізуючого напою. Ви будете братися за кілька справ одночасно, і у вас виходитиме реалізувати їх, хоча вам і здаватиметься, що ви просто не встигнете все зробити. Але найголовніше – пам’ятайте: краще кілька разів відміряти та один раз відрізати. Не варто сильно поспішати, краще кожен свій крок та дію добре продумувати.

Також представників знака зодіаку Скорпіон в період Місяця, що росте, в серпні 2022 року чекає несподіваний фінансовий прибуток, можливо, у вигляді премії або підвищення зарплати. А може так статися, це буде виграш в якійсь лотереї.

Стрілець

У період зростаючого Місяця представникам знака зодіаку Стрілець варто бути розсудливим і задуматися про людей, які вас оточують. Більшість свого часу Стрільці проводять на роботі, вирішуючи важливі справи, реалізовуючи нові проєкти. І у вас зовсім не залишається сил і часу на сім’ю, другу половинку, дітей та рідних. Пам’ятайте, вони потребують вашої уваги, турботи, спільного часу, навіть банальний похід в парк ощасливить їх.

Ба більше, не варто забувати, що відпочинок і вам піде на користь, і зарядить вас новими силами. Тому відкладайте свої справи та поспішайте до улюбленого кафе чи парку зі своїми близькими. Також одиноким представникам знака зодіаку Стрілець цей період піднесе нові та приємні знайомства, які можуть перерости у довгострокові відносини, а деяким – узаконення таких відносин.

Козеріг

Початок серпня представникам знака зодіаку Козеріг принесе багато клопоту. І цей клопіт буде пов’язаний з роботою. Вас всі намагатимуться вивести з себе, будуть провокувати і створювати конфліктні ситуації, з яких ви не будете виходити переможцем. Спробуйте стримувати свої емоції, не піддавайтеся на провокації і не вступайте в конфлікти та сварки, просто залишайтеся осторонь. Пам’ятайте, що завжди у таких ситуаціях осад залишається ще довго.

А ось взаємини з вашими рідними та близькими людьми цього місяця будуть теплими і сповненими позитивних моментів та подій. Козероги все ближче підбираються до таємниць та секретів, які ваші рідні та близькі приховують не тільки від вас, а й від усього світу. Таємниця, прихована “за сімома печатками”, може бути незабаром розкрита. Для взаємин ця ситуація може виявитися досить делікатною. З іншого боку, в цілому ситуація може вплинути на взаємини з другою половинкою, рідними або близькими.

У цей період для представників даного знака зодіаку проблемою буде певний дефіцит енергії, тому рекомендовано максимально сконцентруватися на тих завданнях, вирішення яких є критичним для вас в даний момент. Пам’ятайте, що під час зростаючого Місяця все залежатиме від ваших зусиль та цілеспрямованості.

Водолій

Зростаючий Місяць у серпні для представників знака зодіаку Водолій, перш за все, стане часом фінансового благополуччя, фінансового успіху та великих надбань особистого характеру. У цей період велика вірогідність отримання приємних і несподіваних подарунків, а також інших матеріальних благ, або довгоочікуване повернення боргу, на яке ви вже і не розраховували.

У професійній сфері представникам даного знака буде необхідно виявити і наполегливість, і терпіння, оскільки ваші проєкти переросли період становлення і настав час реалізації задуманих планів. Пам’ятайте, що левова частка справ, розпочатих Водоліями в період зростаючого Місяця, будуть гарантовано успішними у фінансовому відношенні.

Також перша половина серпня буде насичена на любовній ниві. Будьте певні, ви не тільки не залишитеся без уваги з боку протилежної статі, але й зможете розкрити нові шляхи і прихований потенціал, спрямований на посилення різноманітності вашого любовного життя.

Риби

Для представників знака зодіаку Риби період з 1 до 11 серпня буде характерний певним падінням фізичних показників, що може негативно позначитися на загальному стані Риб, та й на положенні справ у їхньому професійному та особистому житті. Благо, цього місяця оточення Риб, друзі і навіть колеги з радістю будуть готові простягнути руку допомоги та підтримки у ті моменти, коли ця підтримка буде критично важливою для вас.

У професійній сфері в даний період часу можуть намітитись певного роду уповільнення основних процесів. Не засмучуйтесь і не переживайте, будьте певні в тому, що вам вдасться уникнути безвихідних ситуацій, насамперед завдяки підтримці та участі друзів, близьких та колег.

Також варто зазначити, що для представників знака зодіаку Риби початок серпня буде часом, ідеальним для спілкування та комунікації. І даний період буде ідеальним для того, щоб обговорити з другою половинкою або близькою для вас людиною теми, які вас турбували, і обговорення яких ви відкладали.